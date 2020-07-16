كميّة خل التفاح التي عليك شربها لخسارة وزنك دون أي متاعب

يُطوّر خل التفاح نوعا معينا من الأحماض التي يُعتقد بأنها تساعد على الشعور بالشبع وتسرّع عملية التمثيل الغذائي.ويضيف عدد من خبراء الحمية خل التفاح إلى خططهم الغذائية، بسبب فوائده المعروفة لفقدان الوزن، فكيف يجب أن تتناول هذا الخل وكم يجب أن تشرب منه خلص من دهون البطن؟



وجدت إحدى الدراسات أن ملعقتين كبيرتين يومياً من خل التفاح، أي ما يعادل 30 ميلي لتر، ساعدت البالغين على فقدان 3.7 رطل من وزنهم على مدى ثلاثة أشهر دون تغيير أي جانب آخر من نظامهم الغذائي.



ووجدت دراسة أخرى أن أولئك الذين كانوا يتبعون حمية غذائية، فقدوا ضعفي الوزن المتوقع عندما تناولوا ملعقتين من خل التفاح في اليوم. ويقدم خل التفاح مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى للجسم، بما في ذلك تحسين عملية الهضم، ويمكن أن يساعد شرب القليل منه قبل الوجبات الثقيلة والدسمة على تحطيم البروتينات بسرعة أكبر.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد خل التفاح في الحفاظ على انخفاض مستويات منخفضة لسكر الدم، عند شربه قبل تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، وفي هذه الحالة يمنع الخل ارتفاع مستوى السكر في الدم.وأظهرت بعض الدراسات على الحيوانات أن الخل قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يساعد أيضاً في مكافحة السرطان.

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وقالت أ خصائية التغذية ليلى سوتر لصحيفة إكسبريس البريطانية "تظهر الدراسات أن الاستمتاع بجرعة يومية من خل التفاح مع نظام غذائي متوازن قد يساعدك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن. وقد يكون هذا بسبب المحتوى الغني لخل التفاح من حمض الأسيتيك المسؤول عن نكهته المميزة".

وأضافت سوتر "في حين لم يُعرف بشكل دقيق سبب حدوث ذلك، إلا أننا نعتقد أن حمض الأسيتيك قد يحفز مساراً يقلل من تخزين الدهون، ويزيد من معدل حرقها في الجسم".

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