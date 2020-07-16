تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الزهرة المشوية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزهرة : كوب (مقطعة)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الجرجير : نصف كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الشطة : ربع ملعقة صغيرة

- الخل : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- لبن : نصف كوب

- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: ضعي قدر عميق على النار فيه ماء ثم ضعي فيه الزهرة وتسلق ثم تُصفى جيداً.

ضعي زيت الزيتون في صينية وضعي فوقها الزهرة وضعيها في الفرن حتى تنضج جيداً.

صفّي كمية الجرجير في طبق التقديم وتوضع فوقه الزهرة.

أضيفي التوابل من الملح والفلفل وقلبيها جيداً مع الزهرة.

أضيفي فوقها عصير الليمون والخل.

ضعي اللبن والطحينة في قدر وحركيهم جيداً حتى تمتزج مع بعضها وضعيها فوق طبق السلطة.

يمكنك تزيين الطبق ببعض البقدونس أو الكزبرة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن بالجرجير

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