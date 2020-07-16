تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة دجاج مفروم للرجيم

المقادير

- صدر الدجاج : 1 كيلو (مقطع شرائح صغيرة)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مقطّع مكعبات صغيرة)

- البصل : 2 حبة (متوسط الحجم / مفروم)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مبشور)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم فرم ناعم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- كزبرة خضراء : نصف كوب (مفرومة)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- الزعتر : رشّة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

الطريقة:

ضعي الدجاج والفلفل الأخضر والبصل والثوم والبقدونس والكزبرة في المفرمة أو الخلاط، وتخلط كل المكونات حتى تتجانس.

تبلي خليط الدجاج بالملح، والزنجبيل، والفلفل الأسود، والكمون، والزعتر، واخلطي مجدداً حتى تختلط التوابل بخليط الدجاج.

جمعي خليط الدجاج من الخلاط لوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين.

أحضري أسياخ خشبية وشكلي عليها أصابع الكفتة.

أحضري صينية قابلة للاستخدام في الفرن وادهنيها بالزيت باستخدام فرشاة.

ضعي أصابع الكفتة في الصينية واسحبي الأسياخ الخشبية من داخلها.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، واتركها لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.

ضعي كفتة الدجاج في أطباق التقديم ثم قدميها.

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