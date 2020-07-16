خطوات جماليّة للتخلّص من البقع الداكنة في اليدين

العناية بالبشرة لا تقتصر فقط على الوجه والعنق، وإنّما هي روتين جماليّ يطبّق على كامل الجسم لمحاربة الشيخوخة والحفاظ قدر المستطاع على بشرة ناعمة، نضرة، وخالية من الشوائب. من المشاكل التي تواجهها كل سيّدة مع التقدّم في العمر، هي بروز البقع الداكنة على اليدين والتي تشوّه شكلهما. عوامل عدّة تحفّز ظهورها، مثل الوراثة، العمر، التعرّض المفرط للشمس، الضغط النفسي، ونقص الفيتامينات... للحدّ من ظهورها ومعالجتها، طبّقي هذه الخطوات:

الروتين الجماليّ الذي عليكِ اتّباعه:

تجنّبي تعريض يديكِ لمدّة طويلة في الشمس، فهي من المسبّبات الرئيسيّة لظهور التصبّغات. لا تنسي أن تضعي كريم الواقي من الشمس بشكلٍ يوميّ على يديكِ لحمايتهما.

إعمدي إلى ترطيب يديكِ بشكلٍ دائم لتجنّب ظهور بقع جديدة. ابحثي عن كريم غنيّ بالفيتامين E والفيتامين C، فهما من المكوّنات التي تساعد على تخفيف حديّة البقع الداكنة. إضغطي هنا لتتعلّمي الطريقة الأمثل للترطيب من العارضة اليدين العالميّة Adele Uddo.

أكثري من تناول شرب المياه، فالترطيب لا يتمّ فقط من الخارج وإنّما من الداخل أيضاً. الماء ستحفّز الجسم على التخلّص من السموم وستبطّىء ظهور علامات الشيخوخة.

احرصي على أن يكون نظامكِ الغذائيّ متوازن وغنيّ بالأطعمة المضادة للأكسدة الكفيلة بإزالة البقع من اليدين ومنع ظهور تصبّغات جديدة.

لدعم هذا الروتين الجماليّ، يمكنكِ اللّجوء إلى وصفات طبيعيّة تعالج هذه المشكلة:

جيل الألوفيرا: هذا الجيل هو ذو خصائص علاجيّة لغناه بفيتامينات عدّة تحفّز تجدّد الخلايا الجلديّة. هو فعّال في محاربة البقع الداكنة التي تظهر على اليدين خاصّةً إذا كانت ناتجة عن التعرّض المفرط للشمس. قومي بفرك جيل الألوفيرا على البقع، اتريكه لمدّة 30 دقيقة، ثمّ اغسلي بالماء البارد. كرّري هذه الخطوة مرّتين يوميّاً وستلحظين الفرق خلال شهرٍ واحد. في حال عدم توفّر هذا الجيل طازجاً، يمكنكِ استبداله بعصير الألوفيرا الطبيعيّ.

البابايا: بعض الأنزيمات وأحماض ألفا هيدروكسي الموجودة في البابايا يمكن أن تساعد في تقشير البشرة وتقليل البقع الداكنة، كما أنّها تضفي إشراقاً ونضارةً إلى يديكِ. قومي بفرك التصبّغات بملعقة كبيرة من البابايا المبشور. بعد مرور 20 دقيقة، اغسلي يديكِ بماء فاتر. كرّري هذه الخطوة مرّتين يوميّاً.

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خلّ التفّاح: دلّكي اليدين بخلّ التفّاح للتخفيف من حديّة البقع الداكنة بشكلٍ شريع.

يمكنكِ أيضاً اللّجوء إلى الكريمات المعالجة المتوفّرة في الأسواق والتي تعمل على تبييض البقع الداكنة ومنح البشرة لوناً متجانساً:

Dark Spot Correcting Hand Cream SPF 15

Garnier Skin Renew Dark Spot Hand Treatment

Clarins Age Control Hand Lotion

أخيراً، وللتأكّد من السبب الأساسي لظهور هذه المشكلة يفضّل استشارة الطبيب، ولا تنسيّ أنّه يمكنكِ اللّجوء إلى التقنيّات الجماليّة مثل الليزر والتقشير الكيمائي لمعالجة هذه المشكلة.

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