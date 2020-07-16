افضل المستحضرات التي تساعد في التخلّص من تصبغات الوجه

التقدّم في السنّ، التعرّض لأشعة الشمس، زيادة إنتاج الميلانين في الجسم... كلّها عوامل تتسبّب بظهور البقع الداكنة في البشرة. كذلك، وفي فصل الصيف، نظراً للتعرّض

المكثّف للأشعة الضارة، قد تلاحظين أن تصبغات الوجه تزداد أكثر فأكثر. من هنا، وتزامناً مع هذا الموسم، سنقدّم لكِ في هذا المقال افضل مستحضرات تعالج تصبغات الجلد البنيه، وتساعدكِ في التمتّع ببشرة مشرقة وصافية.

افضل المنتجات التي تساعد في التخلّص من تصبغات الوجه

كريم تصبغات الوجه CHANEL Le Blanc Day/Night Intensive Spot Treatment

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كريم شانيل يستهدف بشكلٍ أساسي البقع الداكنة ليلعب دور مهمّ في التخلّص من البقع الداكنة المزعجة. يمكن استخدامه في الصباح والمساء، للإستفادة من منافعه. فهذا المستحضر يعمل في النهار على حماية البشرة من الآثار السلبية الناتجة عن التعرّض لأشعة الشمس والتلوّث. أمّا في المساء، فيساهم في التخلّص من تصبغات الوجه وتجديد خلايا البشرة.

سيروم تصبغات الوجه CAUDALIE Radiance Serum The Anti-Dark Spot Solution

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سيروم كودالي هو من بين افضل منتجات للتخلّص من تصبغات الجلد السوداء الناتجة عن أسباب عدّة مثل التعرّض لأشعة الشمس في فصل الصيف، آثار حب الشباب الداكنة، الحمل وغيرها. إلى جانب توحيد لون بشرة الوجه، يلعب هذا المستحضر دور مهمّ في إخفاء البقع الداكنة عند منطقة العنق والصدر.

كريم تصبغات الوجه SHISEIDO White Lucent Brightening Gel Cream

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كريم شيسيدو يساعد في التخلّص من تصبغات الوجه ومنع تكوّنها من جديد، ليترك البشرة مشرقة ومتوهّجة.

سيروم تصبغات الوجه KIEHL'S Clearly Corrective Dark Spot Solution

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يحتوي مستحضر كيلز على الفيتامين سي الذي يساعد بشكلٍ فعليّ في التخلّص من تصبغات الوجه البنيه، تبييض البشرة وتوحيد لونها. كذلك، هذا المنتج يُطبّق أيضاً على بشرة العنق، الصدر واليدين وذلك بهدف توحيد لون بشرة الجسم.

تونر تصبغات الوجه OLE HENRIKSEN Glow2OH Dark Spot Toner

تونر أول هنريكسن يعمل بشكلٍ اساسي على ازالة البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة، خصوصاً تلك التي تظهر في فصل الصيف جرّاء التعرّض لأشعة الشمس. بفضل احتوائه على حمض الجليكوليك واللاكتيك، يساعد هذا المنتج في إمحاء البقع الداكنة بعد 7 أيّام فقط على استخدامه، وذلك بحسب موقع العلامة. كما أنّه يساهم في التخلّص من التجاعيد والخطوط الرفيعة.

سيروم تصبغات الوجه (SK-II Facial Treatment Essence (Pitera Essence

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منتج SK-II يستهدف بشكلٍ اساسي تصبغات الوجه، ليساهم في التخلّص منها وتوحيد لون البشرة. هذا المستحضر يحتوي على الفيتامينات، المعادن وأحماض طبيعية تساعد في ازالة البقع الداكنة.

سكراب تصبغات الوجه WISHFUL Yo Glow Facial Enzyme Scrub

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منتج ويشفول يحتوي على احماض الفا هيدروكسي وبيتا هيدروكسي التي تساهم بشكلٍ أساسي في التخلّص من تصبغات الجلد السوداء. كذلك، وبفضل قدرته على تقشير البشرة بكل لطف، يلعب هذا المنتج دور مهمّ في توحيد لون البشرة وجعلها صافية ومشرقة.

سيروم تصبغات الوجه TATCHA Violet-C Brightening Serum

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يحتوي سيروم تاتشا على 20% من الفيتامين سي و10% من حمض AHAs، ما يساعد في التخلّص من تصبغات الوجه وجعل البشرة مشرقة ونضرة.

سيروم تصبغات الوجه NEUTROGENA Bright Boost Illuminating + Brightening Serum With Turmeric

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سيروم نيتروجينا يحتوي بشكلٍ أساسي على الكركم الذي يتميّز بخصائصه المبيّضة. من هنا، يعمل هذا المستحضر على معالجة تصبغات الوجه والبقع الداكنة، ليساهم بالتالي في توحيد لون البشرة.

سيروم تصبغات الوجه SUNDAY RILEY Good Genes All-In-One Lactic Acid Treatment

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منتج ساندي رايلي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يجدد خلايا البشرة ويمنحها كل النعومة اللازمة. كذلك، هذا المستحضر غني بعرق السوس وعشب الليمون، اللذين يلعبان دور مهمّ في توحيد لون البشرة والتخلّص من البقع الداكنة.

إلى جانب التعرّض المكثّف لأشعة الشمس، أسباب أخرى تؤدّي إلى ظهور تصبغات الجلد السوداء، قد لا تعلمين بها. إليكِ في ما يلي كلّ التفاصيل.

اسباب تصبغات الوجه

صنفرة البشرة بكثرة

إزالة الجلد الميت عن سطح البشرة خطوة أساسيّة، لكن المقشّرات الخشنة والقاسية تؤدّي إلى خلل في نسبة إنتاج الميلانين مع الوقت. في الواقع، مستحضرات التقشير التي تتمتّع بتركيبة قويّة وخشنة تلحق الأذى بالبشرة بعد إستعمالات عدّة، إذ تتسبّب بارتفاع نسبة إنتاج الميلانين وبالتالي تكون السبب وراء ظهور البقع الداكنة والسوداء في البشرة.

ازالة شعر الوجه بالكريم

قد تبدو لكِ كريمات إزالة الشعر طريقة سهلة وسريعة للتخلّص من شعر الوجه من دون ألم ومعاناة، لكن بعد اكتشاف تأثيرها السلبي على جمالكِ ستتوقّفين عن استخدامها اليوم قبل الغد. المواد الكيميائيّة الموجودة في هذا النوع من الكريمات قويّة للغاية إلى درجة أنّها قادرة على تغيير لون بشرتكِ مع الوقت. تجنّبيها من الآن فصاعداً ولا تخاطري بجمالكِ.

نقص الفيتامين B12

هذا الفيتامين مسؤول عن تنظيم عملية إفراز الميلانين في البشرة، ما يعني أنّ نقصه يؤدّي إلى زيادة ظهور البقع الداكنة ليس فقط في وجهكِ، بل في يديكِ وفي مختلف أنحاء جسمكِ أيضاً.

الإفراط في استخدام الحاسوب ومشاهدة التلفاز

نحن على علم أنّ شاشات الحاسوب والتلفاز تضرّ بصحّتنا لكن بجمالنا أيضاً؟ نعم، لقد أثبتت الدراسات أنّ الأشّعة المنبعثة من هذه الشاشات تسبّب ظهور البقع الداكنة وتهدّد نقاوة البشرة. بالطبع، ذلك لن يحصل إذا شاهدتِ حلقة من برنامجكِ المفضّل بل إذا أمضيتِ طيلة اليوم أمام الحاسوب أو التلفاز. إذا كان عملكِ يتطلّب منكِ استخدام هذه الشاشات لفترة طويلة، إحرصي على أخذ فترات إستراحة بين الحين والآخر كي لا تندمي لاحقاً

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