شكرا لقرائتكم خبر عن بكتيريا الأمعاء تساعد فى تشخيص مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 4000 شخص أن بكتيريا الأمعاء تتقلب على مدار اليوم، وأن هذا يحدث بدرجة أقل في الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من داء السكري، لذا من المحتمل أن يستخدم الأطباء هذه الأنماط للتنبؤ وتشخيص مرض السكري، بحسب ما ذكر موقع " medicalnewstoday".

والإيقاعات اليومية، التي يشير إليها الناس أحيانًا باسم "ساعة الجسم"، تنظم أنماط النوم واليقظة ودرجة الحرارة وضغط الدم، من بين عوامل أخرى من المحتمل أن تتطور هذه الإيقاعات البيولوجية اليومية لتنسجم مع الضوء وتوافر الغذاء، ولكنها تنظم أيضًا عمليات التمثيل الغذائي الداخلية.

إيقاعات الساعة البيولوجية مهمة لصحة الإنسان، ويعتقد الخبراء أن اضطرابها على المدى الطويل له عواقب سلبية مختلفة.

تشمل الآثار الصحية المحتملة السمنة وداء السكري من النوع الثاني، تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى وجود صلة بين الاضطراب اليومي ومقاومة الأنسولين.

بناءً على ذلك، أظهرت دراسة جديدة ظهرت في Cell Host & Microbe أن مرض السكر مرتبط أيضًا بالتغيرات في الإيقاعات اليومية لميكروبات الأمعاء.

أظهر فريق من الباحثين أن الجامعة التقنية في ميونيخ في ألمانيا أظهرت أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني لديهم تقلبات يومية أقل في بعض بكتيريا الأمعاء وأن هذه التغييرات قد تساعد في التنبؤ وتشخيص الحالة.

لسنوات عديدة، عرف العلماء أن الساعة البيولوجية ضرورية لعلم وظائف الأعضاء البشرية ومع ذلك ، لم يكتشفوا إلا مؤخرًا دوره فيما يتعلق بالميكروبيوم وهو مجتمع البكتيريا والفيروسات والفطريات التي تعيش في جسم الإنسان على سبيل المثال ، على الجلد أو في الأمعاء.

تظهر الدراسات الحديثة، على سبيل المثال، أن مجتمع بكتيريا الأمعاء يتقلب خلال النهار ، تمامًا مثل العمليات اليومية الأخرى.

يعتقد بعض الباحثين أن هذه التغييرات المنتظمة للميكروبيوم مفيدة على الأرجح وأن فقدان هذا الإيقاع اليومي يمكن أن يساهم في الاضطرابات الأيضية، وربما يفسر العلاقة بين الإيقاعات اليومية ومرض السكري.

لمزيد من البحث ، بدأ الفريق بتحليل الميكروبيومات لما يقرب من 2000 شخص على مدار 24 ساعة أكدت نتائجهم التذبذبات المنتظمة لبكتيريا الأمعاء.

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ثم ركزوا الدراسة لتشمل فقط الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي، بما في ذلك السمنة (المعرفة على أنها مؤشر كتلة الجسم ، أو مؤشر كتلة الجسم من 30 أو أعلى) ، ومرض السكري ، ومرض السكري من النوع الثاني.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة والسكري من النوع الثاني فقدوا الأنماط الإيقاعية لبكتيريا الأمعاء كما لاحظوا تغييرات محددة في بكتيريا الأمعاء لدى مرضى السكري.

وباستخدام مجموعة بيانات مكونة من 2039 شخصًا، بدأ الفريق في الكشف عن تغييرات معينة في الميكروبيوم يمكن أن تعمل كمؤشرات حيوية لتشخيص مرض السكري من النوع الثاني.

وقال الدكتور سيلك كيسلينج ، مؤلف مشارك للدراسة "عندما لا تتبع بعض بكتيريا القناة الهضمية إيقاع الليل والنهار، لذلك إذا لم يتغير عددها ووظيفتها على مدار اليوم، فقد يكون هذا مؤشرًا على مرض السكري من النوع الثاني".

ووجد الباحثون 13 نوعًا من البكتيريا لم تتغير خلال النهار لدى مرضى السكري استخدموا هذه البكتيريا في نموذج رياضي لاكتشاف ما إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري.

تشرح ساندرا ريتميير ، الكاتبة الأولى ، أن "النماذج الرياضية تظهر أيضًا أن توقيع المخاطر الميكروبية هذا الذي يتألف من بكتيريا غير متجانسة يساعد في تشخيص مرض السكري".

عندما اختبروا النموذج على مجموعة جديدة من 699 شخصًا ، تمكنت من التنبؤ ليس فقط بمن تم تشخيصهم من النوع الثاني من داء السكري ولكن أيضًا من هم عرضة لخطر الإصابة بالحالة.

كان النموذج أكثر فعالية في تركيبة مع مؤشر كتلة الجسم، مما يؤكد أهمية السمنة في ظهور مرض السكري.