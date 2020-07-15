زيت الزيتون لتسمير البشرة بدلًا من الشمس

يلعب زيت الزيتون دورًا مهمًّا في تسمير البشرة بعيدًا عن التعرض لأشعة الشمس، وهنا سوف تحصلين على الاسمرار الذي حلمتِ به من خلال هذه الوصفات:

زيت الزيتون والجزر لتسمير البشرة

قبل التعرض لـ أشعة الشمس، يتم شرب عصير الجزر المضاف له القليل من زيت الزيتون.

يُخلط زيت الزيتون مع عصير الجزر، ومن ثم يُدلّك به الجسم قبل التعرض للشمس.

تُحضّر خلطة مكونة من ملعقة من زيت الزيتون، وصفار بيضة، و5 نقاط من زيت الجزر و 2 ملعقة من اللبن، بعدها يطبق الخليط على الجسم، يُترك 20 دقيقة، بعدها يُشطف الجسم بالماء.



زيت الزيتون والسكر لتسمير البشرة

يتم خلط زيت الزيتون مع السكر للحصول على عجينة شبيهة بالسكراب.

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يُفرك الجسم بالخلطة لحوالى 10 دقائق، ومن ثم يُشطف الجسم بالماء.

زيت الزيتون والعسل لتسمير البشرة

يضاف إلى ملعقة من زيت الزيتون 2 ملعقة من بيكربونات الصودا و2 ملعقة من عسل المانوكا.

يُدلّك الجسم بالخليط، بعدها يُشطف.

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