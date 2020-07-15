الاظافر تتعرض للاصفرار والتكسر باستمرار. وبما ان الاظافر، تُعتبَر أحد مفاتيح أنوثة السيدة، فإنه من الضروري الحفاظ عليها وترطيبها وتقويتها بما يبعد عنها التقصف والتكسر.

هناك العديد من العوامل التي تتسبب بتكسر الاظافر، منها ما له علاقة بنقص في الفيتامينات، ومنها ما له علاقة بالعادات اليومية الخاطئة.

اما النتيجة فواحدة وهي تكسر الاظافر. فماذا عن الحل؟



هناك العديد من الحلول المنزلية السهلة التي تعيد للاظافر رونقها وصحتها. ومن بين هذه الحلول، نقدم لك خلطة الليمون وزيت الزيتون الطبيعي.



إليك طريقة تقوية الاظافر بزيت الزيتون والليمون:

لماذا الليمون؟ يحتوي الليمون على الفيتامين سي الذي يعزز لمعية الاظافر.كما تساعد الفيتامينات المتوافرة في الليمون في تعزيز مستوى إنتاج الكولاجين وبالتالي يوفر أظافر قوية وصحية.

اما زيت الزيتون فمعروف انه غني بالأحماض الدهنية المفيدة للأظافر الضعيفة والهشة. كما يمتلك خصائص الترطيب الخاصة التي تصلح الأظافر التالفة والمتكسرة والمتفسخة. كما يساهم في تنعيم الأظافر، ويُحافظ على قوامها وقوتها.



ماذا عن وصفة زيت الزيتون والليمون؟

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يمكن بداية، تدليك الاظافر واليدين ببضع قطرات من زيت الزيتون. وتركها على البشرة مدة ربع ساعة قبل غسل اليدين.

كما يمكن تحضير خلطة بسيطة تقوي الاظافر، وهي كالتالي:

نصف فنجان قهوة من زيت الزيتون.

تضاف اليها ملعقتان من عصير الليمون الحامض، وملعقة من العسل.

تدلك الاظافر بها مدة ربع ساعة. بعدها، يتم ارتداء قفازات قطنية او من النايلون. ثم، تترك ربع ساعة اضافية. ختاما، تغسل اليدين بالماء الفاتر.

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