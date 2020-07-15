الأردن تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1201 إصابة.

وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1016 حالة.

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