ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم إصابة 16 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من بين 800 عينة تسلّمها المركز، فيما توفيت حالة واحدة في مدينة مصراته.

وأوضح بيان للمركز اليوم أنه تسلّم 800 عينة موزعة إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 491 عينة، ومختبر فرع المركز بمصراته 267 عينة، ومختبر المركز المرجعي بزليتن 42 عينة، مؤكدا سلبية 784 حالة، وإيجابية 16 حالة أخرى.

وأشار إلى أن الحالات المصابة تعود إلى خمسة مخالطين، و11 حالة جديدة، بينما تماثلت 3 حالات للشفاء من مصراته.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 1579 حالة، منها 1163 حالة نشطة، و373 متعافيا، و43 حالة وفاة.

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