سجّلت لبنان اليوم 91 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 68 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و23 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 2542 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 3945 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع فيه عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 38، واستقر عدد حالات الشفاء على 1455.
قد يهمك ايضا:
مريضة في كوريا الجنوبية تتعافى من كورونا بعد زراعة رئتين
العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تسجل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.