الجزائر تسجل 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 20770 حالة خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم إحصاء 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1040 وفاة.

وأشارت إلى مغادرة 381 شخصاً المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 14732 حالةً. قد يهمك ايضا: السودان تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا نصائح لاقتناء مجموعة العناية الطبية فى المنزل أثناء تفشى "كورونا"

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