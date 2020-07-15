المغرب تسجل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد المصابين إلى 16262 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 259 بعد الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 13821 حالةً بعد تعافي 379 شخصاً.

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