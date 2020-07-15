الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الإمارات 275 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 55,848 حالةً. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى شفاء 393 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ليصبح إجمالي حالات الشفاء 46,418 . قد يهمك ايضا: لبنان تُسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد السودان تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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