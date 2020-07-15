شكرا لقرائتكم خبر عن "دوفيليسيب"دواء لعلاج السرطان قد يساعد فى الحد من التهاب الرئة لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم مركز علاج السرطان بجورجيا الأمريكية " Winship Cancer Institute of Emory University (Winship) ، باختبار ما إذا كان استخدام دواء مضاد للسرطان، يمكن أن يقلل من التهاب الرئة في مرضى COVID-19 في المستشفى ، مما قد يمنع الحاجة إلى التنبيب وخفض الوفيات.

الدواء يسمى " duvelisib "، وقد تم اعتماده من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير في عام 2018 لعلاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن أو الانتكاس أو سرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة، حيث يتم دعم دراسة المرحلة الثانية التي بدأها المحقق من قبل الشركة المصنعة لـ duvelisib ، Verastem Oncology.



دواء للسرطان

وأوضح الباحث أن الأساس المنطقي وراء استخدام duvelisib هو أن الدواء قد يكون قادرًا على تهدئة الالتهاب الجهازي الذي يؤدي إلى تفاقم الالتهاب الرئوي المرتبط بـ COVID-19 ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

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تشير البيانات من مرضى سرطان الدم والورم الليمفاوي الذين عولجوا باستخدام دوفيليسيب، إلى أن الدواء يمكن أن يقلل من مستويات بعض السيتوكينات المناعية التي ترتفع خلال عدوى COVID-19، كما إنزيمات التمثيل الغذائي والإشارات في الخلايا المناعية.

في الوقت نفسه ، تشير الدراسات قبل السريرية وفقا لتقرير موقع الجامعة " winshipcancer.emory" إلى أن "دوفيليسيب" يمكن أن يخفف من استنفاد الخلايا التائية، حيث أظهر بحث منفصل أن استنفاد الخلايا التائية يحد من فعالية نظام المناعة في مكافحة العدوى الفيروسية.

يقول المدير التنفيذي لـ Winship Walter J. Curran، Jr.، the، Lawrence W. Davis: "هذه الدراسة هي مثال على كيفية إعادة استخدام الأبحاث المتعلقة بمناعة السرطان ونشرها ضد COVID-19 ، مما قد يؤدي إلى تحسين نتائج المرضى خلال هذه الأزمة".