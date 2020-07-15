شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء: انتقال الفيروس كورونا من الكلاب إلى البشر أمر "معيب" علميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مجموعة من الباحثين الدوليين، أن الدراسة التى نشرت في وقت سابق من هذا العام تدعي أن الفيروس التاجي الجديد كورونا، قد قفز من الكلاب إلى البشر هي معيبة علمياً ، ولا تقدم أي دليل مباشر لدعم استنتاجاتها.

بولوك وخريج جامعة أنشوتز تود كاستو ، أستاذ مشارك في علم الأحياء في جامعة تكساس أرلينغتون ، هما مؤلفان رئيسيان لرسالة أكاديمية نُشرت هذا الأسبوع في تهدف إلى دحض الدراسة السابقة التي نشرت في نفس المجلة.

يهتم العديد من العلماء بأصول الفيروس التاجي الجديد، والرغبة في معرفة أي مضيف لفيروس - CoV - 2 ، المسؤول عن Covid-19 ، جاء من قبل القفز من حيوان إلى إنسان.



انتقال كورونا من الكلاب

الطريقة الكلاسيكية لمعالجة ذلك هي من خلال إيجاد الفيروسات ذات تسلسل الجينوم المتشابه في مضيف حيواني معين، ومع ذلك ، ركز الباحثون على ميزة الجينوم الفيروسي التاجي المعروف باسم محتوى CpG ، ووجد أن فيروسات التاجية للكلاب ذات صلة بعيدة بمحتوى CpG المماثل مثل SARS-CoV-2.

ووفقا للبحث المنشور فى مجلة علم الأحياء الجزيئي والتطور " Molecular Biology and Evolution"، أظهروا أن الكلاب ليست خاصة في محتواها من بروتينات ZAP و ABOBEC3G ، والتي تساعد على حماية البشر من الفيروسات ويمكن أن تتفاعل مع محتوى CpG الفيروسي.

وكتب العلماء: "بالإضافة إلى ذلك ، وجدت دراسة حديثة أنه في حين أن الفصائل المستأنسة من الثدييات معرضة بشدة للإصابة بفيروس كورونا - CoV - 2 ، فإن الأنواع ذات الأنياب أظهرت قابلية منخفضة ، ولم يتم اكتشاف أي آثار للـ RNA الفيروسي في أي من أعضاء الكلاب".

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ووفقا للباحثين، فإن أفضل دليل حالي يجعل من المحتمل أنه تم تمريره إلى البشر، عن طريق خفافيش حدوة الحصان أو ربما بانجولين ، وهو نوع من آكل النمل الشوكي في الصين.

حيث تحتوي فيروسات الخفاش والبانجولين، على محتوى CpG مشابه لمرض كورونا CoV-2 البشري ، لذا يجب أن تكون البيئة التي أثرت على CpG الفيروسية قد حدثت منذ فترة طويلة وربما في واحدة من هاتين الثديتين، وأشاروا إلى وجود علامات لأحداث إعادة التركيب المسبقة بين الفيروسات المتباينة، هذا يشير إلى أنه على مر السنين أقارب فيروسات التاجية الموجودة في الخفافيش والبنغولين مختلطة ومتغيرة لتحول إلى سارس CoV-2.

وخلص الباحثون إلى أن الافتراض القائل بأن الكلاب كانت على الأرجح الدليل لانتقال كورونا، لا يبرره الدليل المتاح، بسبب المحتوى المنخفض من جينيوم الفيروس

وقال المؤلف المشارك في الدراسة أنه: "بالنظر إلى التداعيات ، يحتاج العلماء إلى توخي الحذر بشكل خاص في تفسير النتائج ، وتجنب التسرع في الاستنتاجات التي لا تدعمها أدلة قوية".