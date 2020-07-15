شكرا لقرائتكم خبر عن لمستخدمي «سماعات الأذن».. 4 نصائح مهمة للحفاظ على «السمع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يستخدم كثير من الناس سماعات الأذن للاستماع إلى المقاطع الصوتية لفترات طويلة من الوقت، لكن هذه السماعات التي تستخدم لحجب الأصوات الخارجية تجعلك أكثر عرضة لمشاكل السمع.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وقدم الدكتور فهد الصعب، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، 4 نصائح للحفاظ علي السمع لمستخدمي السماعات؛ خصوصًا الأطفال.

ونصح “الصعب” بـ”اختيار سماعات أصلية، سماعات ذات خاصية منع الضوضاء noise cancellation، ضبط ارتفاع الصوت عند 6 من 10، وأن لا يتجاوز وضع السماعات 60 دقيقة بشكل مستمر”.