لمستخدمي «سماعات الأذن».. 4 نصائح مهمة للحفاظ على «السمع»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يستخدم كثير من الناس سماعات الأذن للاستماع إلى المقاطع الصوتية لفترات طويلة من الوقت، لكن هذه السماعات التي تستخدم لحجب الأصوات الخارجية تجعلك أكثر عرضة لمشاكل السمع.
وقدم الدكتور فهد الصعب، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، 4 نصائح للحفاظ علي السمع لمستخدمي السماعات؛ خصوصًا الأطفال.
ونصح “الصعب” بـ”اختيار سماعات أصلية، سماعات ذات خاصية منع الضوضاء noise cancellation، ضبط ارتفاع الصوت عند 6 من 10، وأن لا يتجاوز وضع السماعات 60 دقيقة بشكل مستمر”.
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