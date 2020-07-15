الخليج 365الأربعاء 2020/7/15 10:45 م بتوقيت أبوظبي
نشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، مساء الأربعاء، تعديلًا لما نقلته عن وزير الري بشأن إعلان البدء في ملء سد النهضة، كما قدمت اعتذارا عن سوء التفسير.
من جانبه أكد وزير الري سيليشي بيكيلي، بحسب هيئة الإذاعة الإثيوبية، استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة بما يتماشى مع المصلحة العامة للجيل الحالي والأجيال القادمة.
وأوضح سيليشي بيكيلي، أن ملء سد النهضة سيتم وفقا لعملية البناء الطبيعية.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت الحكومة السودانية، رفض أي "إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف بشأن سد النهضة خصوصا مع استمرار جهود" التفاوض بين إثيوبيا والسودان ومصر.
من جانب آخر طلبت مصر، الأربعاء، إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة.
جاء ذلك في رد من المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على استفسارات بشأن ما تردد إعلاميا عن بدء الملء.
وأكد حافظ أن "مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع".
كانت هذه تفاصيل خبر الإذاعة الإثيوبية الرسمية تعتذر عن سوء التفسير لتصريحات نشرتها نقلا عن وزير الري حول "بدء ملء سد النهضة" المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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