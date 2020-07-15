شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحة فى الاتحاد الأوروبى تدرس مخاطر انتشار فيروس كورونا فى الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس هيئة الصحة العامة بالاتحاد الأوروبي إنه يقوم بتقييم المخاطر التي تشكلها أنظمة التهوية وأماكن أخرى في أماكن العمل لانتقال الفيروس التاجي الجديد كورونا عبر الهواء، بالإضافة إلى القطرات، وفقا لتقرير لوكالة "رويترز".

إعلان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض (ECDP) يمكن أن يظهر التزامًا بمعالجة الانتشار المحتمل من خلال الضباب الناعم المحمول جواً المعروف باسم الهباء الجوي، والذي أقرت منظمة الصحة العالمية بأنه خطر محتمل الأسبوع الماضي فقط.

في حين يعتقد أن الفيروس ينتشر بشكل رئيسي من خلال قطرات ملوثة، حذر المركز الأوربي للوقاية من الأمراض الأوروبي منذ فترة طويلة من أنه قد ينتشر أيضًا في الهواء في الضباب، يمكن أن يشكل ذلك مخاطر إضافية في الأماكن المغلقة، خاصة مع ضعف التهوية، وهي مخاطر يمكن أن ترتفع في الشتاء حيث يقضي الناس وقتًا أطول في منازلهم.

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وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إن الفيروس يمكن أن ينتشر عن طريق الهباء، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد تأكيد ذلك. وتعرضت هيئة الصحة العالمية لضغوط من العلماء ، الذين كتبوا رسالة يدعوها إلى الاعتراف باحتمالية انتشارها في الهواء.

ويقوم المركز الأوربي للوقاية من الأمراض الأوربي بتقييم المخاطر في مكان العمل ، والتي يمكن أن تتفاقم عن طريق النقل الجوي ، بعد العديد من الفاشيات الموضعية في النباتات في جميع أنحاء أوروبا.

تستند العديد من المبادئ التوجيهية للنظافة الاجتماعية والنظافة الاجتماعية التي اعتمدتها البلدان أثناء جائحة COVID-19 على منع الاتصال بقطرات اللعاب أو المخاط التي تطردها ناقلات الفيروس عند السعال أو العطس أو التحدث. قد يتطلب منع الانتشار المحمول جواً استراتيجيات أخرى.