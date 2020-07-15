النكاف لا يصيب الأطفال فقط.. والتطعيم هو الحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد النكاف مرض حاد يسببه فيروس يسمى فيروس باراميكسو، مسببا تورما الغدد النكافية التي تنتج اللعاب وتتواجد أمام وتحت كل أذن بالقرب من خط الفك السفلي.

وقالت مؤسسة "صحة الطفل" في ألمانيا إن مرض النكاف لا يُصيب الأطفال فقط، بل يمكن أن يهاجم البالغين أيضا.

وأوضحت أن النكاف هو مرض فيروسي ينتقل من شخص لآخر مسببا التهابا وتورما في الغدد اللعابية، وخاصة الغدد النكافية، كما قد تظهر أعراضه على شكل صداع شديد والتهاب في الكلى والبنكرياس والدماغ، وفي أسوأ الحالات قد تتطور الحالة لأضرار دائمة في السمع والتهاب الخصيتين أو المبايض.

ومن جانبها، توصي اللجنة الدائمة للتطعيم بالوقاية من هذا المرض في خطوتين: الأولى في سن 11 إلى 14 شهرا، حيث يتلقى الرضيع أول جرعة من التطعيم المشترك ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

ويتم تلقي التطعيم الثاني ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية بعد 4 أسابيع من التطعيم الأول، على أقصى تقدير بنهاية السنة الثانية من العمر.