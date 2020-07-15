ملكات جمال أضفن إلى شهرتهن جرعات كبيرة من الأضواء ببد الارتباك بمشاهير

ملكات جمال عرب تزوجن من مشاهير بينهن عدد كبير من ملكات جمال لبنان اللواتي أضفن الى شهرتهن جرعات كبيرة من الأضواء بعد الارتباط بمشاهير، بينهن ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس وملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم، فمن هن أبرز ملكات الجمال العرب اللواتي تزوجن من مشاهير؟

كوليت بولس

في عام 1989 انتُخبت كوليت بولس ملكة جمال لبنان وفي عام 1995 توجت قصة حبها مع الفنان عاصي الحلاني بالزواج وأثمر عن ولادة ثلاثة ابناء هم ماريتا والوليد ودانا، وما زالت هذه الزيجة مستمرة حتى اليوم.

جورجينا رزق

جورجينا رزق ملكة جمال لبنان لعام 1970 وملكة جمال الكون لعام 1971 التي ذاع صيتها في كل أقاصي الأرض تزوجت في عام 1990 من الفنان اللبناني وليد توفيق بعد وفاة زوجها الاول الفلسطيني حسن سلامة وأنجبت منه ابنها "علي". أما زواجها من وليد توفيق فتم عام 1990 بعد قصة حب مجنونة وزواج عرفي استمر لسبع سنوات أثمر عن ولادة الوليد ونورهان.

يارا نعوم

ملكة جمال مصر لعام 1998 يارا نعوم تزوجت في عام 2011 من لاعب كرة القدم عماد متعب بعد قصة حب بينهما. وأنجب الثنائي ابنتيهما سيلين وتمارا.

داليدا شماعي

في عامم 1997 انتخبت داليدا شماعي ملكة جمال لبنان وفي عام 2002 تزوجت من الفنان غسان الرحباني بعد قصة حب استمرت تسعة سنوات ورزقت منه بثلاث بنات “ميا” والتوأم “كريستي” و”سيندي”.

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كريستينا صوايا

أما ملكة جمال لبنان لعام 2001 كريستينا صوايا فتزوجت من الإعلامي طوني بارود وانجبت منه طفلان قبل أن يتطلقا لاحقاً.

ريما فقيه

وتزوجت اللبنانيةريما الفقيه ملكة جمال أمريكا لعام 2010، من المنتج اللبناني وسيم صليبي، وأثمر الزواج الذي جرى عام 2016 عن ولادة 3 اطفال لهما.

أنابيلا هلال

أما وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005 أنابيلا هلال فتزوجت عام 2009 من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب ورزقا بأربعة اولاد، ولا تفوت اي فرصة للتأكيد على قصة حبها المتواصل مع نادر صعب.

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