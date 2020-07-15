تعرف على صفات الرجل التي تسحر النساء وتجذب عيونها

تختلف نظرة كل امرأة عن غيرها للرجل، إلا أن هناك عدة مواصفات يتشاركن فيها؛ ليصدرن حكمهن على الرجل بأنه جذاب أم لا.

مواصفات تجذب المرأة للرجل

فحتى يمكنك جذب المرأة عليك الاعتناء بمظهرك جيداً، والتركيز على هذه الأمور التي تلفت نظرها بشكل كبير:

- عليك الاهتمام بتسريحة شعرك؛ لأنها من أكثر الأمور التي تلفت نظر الفتيات، وإذا كنت ترتدي الشماغ فاحرص أن يكون مهندماً.

- احرص على ارتداء حذاء نظيف حيث إن ارتداءك حذاء بتصميم قديم أو متسخ قد يثير اشمئزازهن ونفورهن منك .

- تعد الذراعان المفتولتان أكتر الأشياء التي تجذب الفتيات إلى الرجل خاصة إذا كان يتمتع بعضلات بارزة؛ لذا احرص على ممارسة التمارين الرياضية التي تساعدك على بناء العضلات.

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- لا بد أن تهتم أيضاً بمظهرك الخارجي وشكل جسمك، فعليك ارتداء ملابس متناسقة مع بعضها حتى تبدو أكثر أناقة وجاذبية.

- يعد شعر الجسد من بين الأشياء التي تجذب نظر المرأة للرجل، ولكن عليك أن تهتم بنظافتها وأن تكشف عنه برقة من خلال ياقة القميص أو فتحات الأكمام، ولا تبالغ في ذلك

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