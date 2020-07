ميغان ماركل تخشى على طفلها الوحيد من العزلة بسبب شهرتها

ميغان ماركل "Meghan Markle" دوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري "Prince Harry"، قلقة من عدم اختلاط طفلهما الوحيد آرتشي " Archie"، مع أطفال آخرين، وكانت تتمنى لو تتمكن من الانضمام لفصول " Mommy and Me" لتتمكن من مقابلة أمهات جدد، وتمنح طفلها فرصة مقابلة أطفال آخرين في مثل عمره إلا أنها تدرك أن تحقيق ذلك أمر بالغ الصعوبة في الوقت الحالي، ليس فقط بسبب أزمة تفشي جائحة كورونا، ولكن بسبب شهرتها التي تجعلها هدف مفضل لمصوري الباباراتزي.

كشف عن ذلك مصدر مقرب من ميغان ماركل، في حوار جديد له مع موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية وقال: "ميغان قالت إن أرشي بحاجة لتعلم المزيد من المهارات العاطفية والاجتماعية عن طريق الاختلاط مع أطفال آخرين في مثل عمره، وهو أمر لا يمكنه القيام به إذا ما ظل بصحبة بالغين فقط، ولقد كانت تتمنى حقا أن تقوم بحضور فصول الأمهات الجدد والأطفال الصغار عدة مرات في الأسبوع، حتى يتاح لطفلها أرشي فرصة اللعب مع أطفال في مثل عمره وتطوير مهاراته الخاصة عن طريق ذلك، ولكنها اعترفت بأن القيام بذلك أمر مستحيل".

جائحة كورونا منعت ميغان ماركل من حضور فصول الأمهات

وتابع المصدر قائلا: "ميغان قالت إنها ستحب كثيرا أن تكون جزء من فصول " Mommy and Me" ولكنها تعلم أن ذلك سيكون مستحيل ليس فقط بسبب أزمة تفشي جائحة كورونا، ولكن بسبب من هي، لقد قالت إنها أكثر شهرة من أن تتمكن من القيام بالأشياء العادية دون ملاحظة"، وأضاف المصدر: "لكن ميغان تقوم باستخدام شبكة الإنترنت وتطبيق زووم (لمقابلة الأمهات والأطفال الصغار) ولكنها تقول إن الأمر ليس مثل المقابلة وجها لوجه، إضافة إلى أن فصول Mommy and Me خيار أفضل لأرشي ومكان رائع يمكنها أن تكون فيه أم فقط ويمكنها صنع صداقات تستمر مدى الحياة".

ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري وطفلهما الوحيد أرشي يقيمان حاليا في منزل المنتج والممثل الأمريكي الشهير تايلور بيري " Tyler Perry" في بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس منذ شهر مارس في هذا العام، وبعد سفرهما المفاجئ بصحبة طفلهما من كندا إلى الولايات المتحدة وقبل فترة وجيزة من إغلاق الحدود بين كندا والولايات المتحدة كأجراء احترازي لتجنب تفشي جائحة كورونا.

