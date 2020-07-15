شكرا لقرائتكم خبر عن كبير خبراء الأجسام المضادة بأمريكا: يمكن الإصابة بكورونا مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور فلوريان كرامر، عالم اللقاحات وخبير الفيروسات والأجسام المضادة بكلية طب ايكان بمونت سيناي في نيويورك، أنه يمكن الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، لذا "ليس هناك الكثير الذي يمكننا القيام به حتى يتم تطوير لقاح"، مضيفاً أنه ربما تحصل على مناعة لبعض الوقت بمجرد الإصابة"، بحسب ما ذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي.

وأوضح كرامر أن عدوى فيروس كورونا الثانية للشخص قد تكون أخف أو حتى بدون أعراض - حيث لا تظهر أي علامات خارجية للمرض على الإطلاق.

وتأكيد الدكتور كرامر هذا يدعم ما بدأت البيانات الجديدة حول العالم تقترحه أيضًا: قد يبدأ الجسم، بعد بضعة أشهر، في النسيان أنه أصيب بالمرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد ، COVID-19.

هذا الاحتمال لتلاشي ذاكرة الفيروس التاجي في أجهزتنا المناعية قد يجعل من الصعب تخليص العالم من هذا الفيروس، بشكل دائم، خاصة بدون لقاح.

تزايد الأدلة أن المناعة قد لا تستمر

تشير الأبحاث المنشورة في المجلة الطبية The Lancet في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس التاجي في إسبانيا، وقاموا بعد ذلك بتطوير أجسام مضادة لها - مما أدى إلى إنتاج البروتينات التي يُعتقد أنها قد تساعد في الحماية من الإصابة مرة أخرى - يشهدون مستويات الأجسام المضادة تتضاءل، بعد أشهر فقط من مرض.

وبالمثل، تشير الأبحاث الجديدة الصادرة من المملكة المتحدة يوم السبت الماضى أيضًا إلى أن مستويات الأجسام المضادة للفيروس التاجي لدى الشخص تميل إلى الذروة بعد أسابيع قليلة من الإصابة، قبل الانخفاض التدريجي وفي بعض الحالات ، تختفي تمامًا.

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وقال كرامر: "ليس هناك الكثير الذي يمكننا القيام به حتى يكون هناك لقاح"، مضيفاً أنه "باستخدام اللقاح ، يمكنك الوصول إلى مناعة لعدد كبير من الناس بسرعة كبيرة."

هل الأجسام المضادة مفيدة؟

لا يوجد دليل قوي، حتى الآن، على أن أي شخص قد أصيب مرة ثانية بالفيروس التاجي الجديد ، ولكن هذا التهديد المتمثل في تضاؤل ​​مستويات الأجسام المضادة يضفي مزيدًا من الوزن على فكرة أنه قد يحدث، مما قد يجعل من الصعب على العالم القضاء على الفيروس التاجي، ويمكن أن يجعل إنتاج لقاحات الفيروس التاجي مهمة أكثر صعوبة أيضًا.

وتساؤل كرامر: "نحن بحاجة لمعرفة كيف يعمل هذا مع الفيروس التاجي، هل الأجسام المضادة مفيدة؟" وأضاف "الإجابة هي على الأرجح نعم ، ولكن الجواب النقدي هو كم من الأجسام المضادة التي تحتاجها، لكي تكون محميًا من كوفيد 19 ؟"

ووافق الدكتور أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، على أن هذا هو أحد أهم الألغاز التي لم يقم العلماء بحلها حتى الآن حول فيروسات كورونا، والإجابة عليها لها عواقب على نجاح أي لقاحات نهائية .