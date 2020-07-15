شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ماذا يكشف تحليل البوتاسيوم عن صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحقق اختبار البوتاسيوم من كمية البوتاسيوم في الدم أو البول، وهو من المعادن الهامة في الجسم ويساعد البوتاسيوم في الحفاظ على توازن الماء في الجسم، كما أنه مهم في كيفية عمل الأعصاب والعضلات، لذا فإن أي تغير في مستويات البوتاسيوم سواء بانخفاضها أو بارتفاعها قد يؤثر بشكل كبير على صحتك، من خلال اطمن على نفسك نتعرف على ماذا يكشف تحليل البوتاسيوم عن صحتك..

وبحسب موقع " myhealthAlberta" يمكن اختبار مستويات البوتاسيوم عن طريق أخذ عينة من الدم أو عن طريق جمع البول كما يمكن فحص البوتاسيوم في البول في عينة بول واحدة ولكن يتم قياسه في كثير من الأحيان في عينة بول على مدار 24 ساعة.

لماذا يتم إجراء تحليل البوتاسيوم ؟

يمكن إجراء اختبار الدم أو البول للبوتاسيوم من أجل:

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التحقق من مدى كفاءة عمل الكليتين.التحقق من مستويات البوتاسيوم إذا كنت تعالج بأدوية مثل مدرات البول أو غسيل الكلى.التحقق مما إذا كان العلاج بمستويات البوتاسيوم المنخفضة أو العالية ناجحًا.

كم من الوقت يستغرق الاختبار؟

من المحتمل أن يستغرق فحص الدم أو جمع البول لمرة واحدة بضع دقائق أو يمكنك جمع البول على مدى 24 ساعة.

ومن المهم أن تحصل على كمية كافية من البوتاسيوم في نظامك الغذائي ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتاج الشخص البالغ إلى 4.700 ملجم من البوتاسيوم يومياً، ويمكنك تحقيق هذا الهدف وتحقيق فوائد البوتاسيوم عن طريق تناول الفواكه والخضروات الخاصة بك.

ومن أهم المصادر الغذائية للبوتاسيوم الموز والبروكلي والعدس والبطاطا الحلوة، الأسماك، منتجات الألبان قليلة الدسم.