شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تعلن حالة التأهب الحمراء لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت طوكيو "باليابان"، حالة تأهبها من فيروس كورونا إلى أعلى مستوى "أحمر" اليوم الأربعاء، بعد أن انزعجت من الارتفاع الأخير في عدد الحالات اليومية الجديدة إلى مستويات قياسية، حيث وصفت حاكمة كوكيو" يوريكو كويكي" الوضع في العاصمة اليابانية بأنه "شديد إلى حد ما، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

أظهرت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو، لافتة مكتوب عليها "تنبيه انتشار العدوى" أثناء حضورها مؤتمرًا صحفيًا حول آخر مستجدات تفشي داء فيروس كورونا التاجي (COVID-19)،وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت رويترز، قد يزيد عودة ظهور فيروس كورونا في طوكيو من الضغط المتزايد على صانعي السياسات لدعم الاقتصاد رقم 3 في العالم، والذي يقول محللون إنه من المقرر أن ينكمش بأسرع وتيرة له منذ عقود في هذه السنة المالية بسبب وباء فيروس كورونا.

وحثت كويكي، في مؤتمر صحفي، السكان على الامتناع عن السفر غير الضروري، مضيفة، إن معدل الإصابة في طوكيو في المرحلة "الحمراء"، وهو أعلى مستوى من أربعة مستويات في نظام العاصمة، مستشهدة بتحليل خبراء الصحة الذين حذروا في وقت سابق من اليوم من أن العدوى كانت ترتفع قليلاً إلى حد ما و "تجاوزت القمم"، كما تعهدت بتكثيف اختبار الفيروس باستخدام المعدات في الجامعات.

وقالت كويكي "ما أفهمه أننا في وضع خطير إلى حد ما الآن، فقد لاحظ خبراء الصحة أن العدوى بين الشباب والحالات عديمة الأعراض في طوكيو تتزايد، وخوفا من موجة ثانية من الإصابات المنتشرة من العاصمة، طلبت البلديات المحلية، والمشرعون المعارضون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من الحكومة المركزية تعليق حملة "اذهب إلى" التي تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية.

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يقول قادة بعض البلدات الريفية، أنه بدافع الحملة، فإن السفر من وإلى المناطق عالية الخطورة مثل طوكيو قد يؤدي إلى عمليات انتقال مجتمعية واسعة النطاق.

وأضافت الوكالة، كانت هناك تقارير في وسائل الإعلام المحلية عن مطالبة سكان طوكيو بالبقاء بعيدًا عن الآباء والأقارب الذين يعيشون في المدن الريفية التي أبلغت عن عدد أقل من حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجية.

حذر سويشيرو مياشيتا، عمدة مدينة موتسو في محافظة آوموري، من أن الوباء في اليابان سيتحول إلى كارثة "من صنع الإنسان" إذا استمر برنامج السفر.

لكن وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا قال إن الحكومة ستمضي بحذر في الحملة التي تتضمن خصومات على التسوق والطعام.