شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المرحلة النهائية للقاح مودرنا الأمريكى وانطلاقها 27 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Moderna الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية عن تفاصيل المرحلة النهائية للقاحها المحتمل لفيروس كورونا والتي ستنطلق في 27 يوليو الجارى بعد نشر نتائج مبشرة واعدة عن نتائج اللقاح، وفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية.

ويقدم التقرير التالى تفاصيل التجربة النهائية للقاح شركة مودرنا الأمريكية

1- انطلاق التجربة في 27 يوليو الجارى كمرحلة نهائية.

2- ستقوم تجربة المرحلة الثالثة بتوظيف 30 ألف مشارك في الولايات المتحدة.

3- نصفهم سيتلقى 100جرعة من اللقاح بمقدار 100 ميكروجرام.

4- النصف الآخر من المشاركين سيتلقى العلاج الوهمي.

5- التجربة ستثبت إذا كان اللقاح آمنًا ويمكنه منع الإصابة بفيروس كورونا.

6- أو إذا استمر إصابة الأشخاص ما إذا كان يمكن أن يمنع العدوى من التقدم نحو الأعراض.

7- وفى حاله إذا ظهرت عليهم الأعراض فلا يزال من الممكن اعتبار اللقاح ناجحًا إذا توقف عن الحالات الشديدة.

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8- الدراسة ستستمر حتى 27 أكتوبر المقبل.

9- نتائج المرحلة الأولى من تجربة لقاح مودرنا كشفت أن المشاركين الـ 45 الأوائل طوروا جميع الأجسام المضادة للفيروس.

10- بعد الجولة الثانية كان لدى المشاركين مستويات أعلى من الأجسام المضادة.

11- عانى أكثر من نصف المشاركين من آثار جانبية خفيفة أو معتدلة، والتي تعتبر طبيعية.

12- تضمنت الآثار الجانبية التعب والقشعريرة والصداع وآلام الجسم والألم في موقع الحقن.

13- ينتمي لقاح مودرنا إلى فئة جديدة من اللقاح تستخدم المواد الوراثية.

14- تكمن ميزة هذه التقنية في أنها تتجاوز الحاجة إلى تصنيع البروتينات الفيروسية في المختبر.