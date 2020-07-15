شكرا لقرائتكم خبر عن قصة بريطانية خضعت لاختبار كورونا مرتين وفاجأها الأطباء بأنها ستتوفى بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "The Sun"البريطانية، أنه تم اختبار بيث روش، 25 سنة، مرتين بعد إصابتها بسعال شديد باختبار فيروس كورونا، لكن الأطباء أخبروها في النهاية أن أمامها 8 أشهر فقط للعيش، وأنها ستتوفى بسبب السرطان وليس بسبب كورونا.



سيدة 25 عاما يخبرها الاطباء بانها ستتوفى بالسرطان وليس بفيروس كورونا

وقالت الصحيفة أن "بيث" متزوجة من نيك، ولديها طفل يدعى إيدن 6 سنوات، والطفلة إنديجو 3 سنوات، تغلبت بيث على المرحلة الثالثة من سرطان الثدي، في يوليو 2018، بعد 18 شهرًا من العلاج القاسي، احتفلت بالخبر السار من خلال صبغ شعرها باللون الأرجواني والذهاب إلى مهرجان الموسيقى، لكن بيث، كانت تخشى أن تكون قد أصابها فيروس كورونا، بعد معاناتها من السعال المستمر في مارس من هذا العام، حيث تم اختبارها مرتين لمعرفة الفيروس.



ستترك اطفالها بعد وفاتها بسبب السرطان

وقالت صحيفة The Sun،البريطانية، أظهرت نتائج الاختبار سلبية، موضحة أن نتائجها أدت إلى مزيد من الفحوصات، وأكدت الأشعة المقطعية، أن سرطانها انتشر في الفخذين، والعمود الفقري، والكبد، والرئتين.

وأضافت، أن الأطباء أخبرونى أن أمامى 8 أشهر للعيش فقط، مضيفة، أن رد الأطباء كان مؤلما للقلب، لم أستطع التقاط أنفاسي، لكنني لم أبكي، مؤكدة: "لا أريد أن اتطرق ما لا أستطيع تغييره".

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وقالت: "على الرغم من أنني أشعر بتوعك الجسد كل يوم، إلا أنه كلما ركزت على الحصول على نظرة إيجابية، كلما كنت أكثر قوة في نفسي وهذا في حد ذاته يجعلني أشعر بصحة أفضل، لكن للأسف لن أعيش طويلا و لم أخبر الأطفال بعد، سأخبرهم في الوقت المناسب.

وأوضحت الصحيفة، يأمل الأطباء أن يطيل العلاج الموجة لــ" بيث" حياتها لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل.