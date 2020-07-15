شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هندية تبدأ التجارب البشرية على لقاح محتمل لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الأدوية الهندية زيدوس أنها بدأت دراسات بشرية على لقاحها المحتمل لكوفيد 19 في الوقت الذي تواصل فيه الإصابة بالفيروسات التاجية ارتفاعها، في ثالث أكبر دولة في العالم تضررا، حسبما كشف تقرير لوكالة "رويترز".

وأكدت الشركة أن لقاح DNA البلازميدي الخاص بها آمن ومقبول بشكل جيد في دراسات السمية قبل السريرية، وسيتم الانتقال الى مرحلة التجارب البشرية والتي ستضم 1000 شخص عبر مواقع الدراسة السريرية المتعددة في الهند.

وفرضت الهند إجراءات العزل العام مرة أخرى على بنجالورو، مركز التكنولوجيا الحديثة في البلاد، لمدة أسبوع اعتبارا من أمس الثلاثاء بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مما يعطل جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

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وستغلق السلطات مجددا دور العبادة والمواصلات العامة والمكاتب الحكومية وأغلب المتاجر في المساء وسيلزم السكان منازلهم ولن يُسمح لهم بالخروج سوى للحصول على الاحتياجات الضرورية، وقالت السلطات إن المدارس والجامعات والمطاعم ستظل مغلقة.

وبنجالورو، التي تضم بعضا من أشهر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم، لم يكن لديها سوى نحو ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف يونيو حزيران وكان يُنظر إليها على أنها أفضل أداء من غيرها من مناطق الهند فيما يتعلق بالفحوص ورصد المخالطين.