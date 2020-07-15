شكرا لقرائتكم خبر عن غدا الإعلان عن نتائج التجارب الأولية للقاح أكسفورد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة أن أخبارا إيجابية عن التجارب الأولية للقاح كوفيد 19 المحتمل لجامعة اوكسفورد التي تم ترخيصها لاسترازينيكا يمكن الإعلان عنها غدا الخميس.

حيث بدأ المشروع المرحلة الثالثة من التجارب البشرية لتقييم كيفية عمل اللقاح في عدد كبير من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، ولكن لم يبلغ بعد عن نتائج تجربة المرحلة الأولى.

قال مطورو اللقاح في وقت سابق من هذا الشهر إن الاستجابة المناعية التي شاهدوها في التجارب حتى الآن شجعتهم.

وتتضمن الاخبار التي سيتم الإعلان عنها غدا نتائج التجارب الأولية لقاح أكسفورد كوفيد 19 المدعوم من أسترازينيكا.

كانت تجارب لقاح جامعة أكسفورد قد دخلت المرحلة الثالثة من التجارب البشرية هذا ما أكدته الدكتورة سارة جيلبرت، أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد، وأحد العلماء الذين يقودون مبادرة اللقاحات، ومن المقرر أن تشمل تجربة المرحلة الثالثة اختبار اللقاح في حوالي 8 آلاف شخص في بريطانيا، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال".

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كما أعطى الباحثون اللقاح إلى بضع مئات من الأشخاص في البرازيل، ولكن خلال الأسبوعين المقبلين، قد يرتفع العدد إلى حوالي 5000 شخص ويخطط الفريق أيضًا لتجربة اللقاح لـ 2000 شخص في جنوب إفريقيا.

والاسم التقني للقاح هو ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) ، لأنه مصنوع من فيروس يسمى ChAdOx1 ، وهو نسخة ضعيفة وغير متكررة من فيروس نزلات البرد (أدينوفيروس).

أظهرت البرازيل وجنوب إفريقيا معدلات انتقال عالية وسط جائحة فيروس كورونا وقد ثبت أن اللقاح ، AZD1222 ، المرخص لـ AstraZeneca ، يثير استجابة مناعية ضد كورونا.