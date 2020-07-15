صحة ورشاقة

غدا الإعلان عن نتائج التجارب الأولية للقاح أكسفورد لكورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا الإعلان عن نتائج التجارب الأولية للقاح أكسفورد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة أن أخبارا إيجابية عن التجارب الأولية للقاح كوفيد 19 المحتمل لجامعة اوكسفورد التي تم ترخيصها لاسترازينيكا يمكن الإعلان عنها غدا الخميس.

حيث بدأ المشروع المرحلة الثالثة من التجارب البشرية لتقييم كيفية عمل اللقاح في عدد كبير من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، ولكن لم يبلغ بعد عن نتائج تجربة المرحلة الأولى.

dc0b5b884a.jpg

قال مطورو اللقاح في وقت سابق من هذا الشهر إن الاستجابة المناعية التي شاهدوها في التجارب حتى الآن شجعتهم.

وتتضمن الاخبار التي سيتم الإعلان عنها غدا نتائج التجارب الأولية لقاح أكسفورد كوفيد 19 المدعوم من أسترازينيكا.

كانت تجارب لقاح جامعة أكسفورد قد دخلت المرحلة الثالثة من التجارب البشرية هذا ما أكدته الدكتورة سارة جيلبرت، أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد، وأحد العلماء الذين يقودون مبادرة اللقاحات، ومن المقرر أن تشمل تجربة المرحلة الثالثة اختبار اللقاح في حوالي 8 آلاف شخص في بريطانيا، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال".

Advertisements

17aa0d985a.jpg

كما أعطى الباحثون اللقاح إلى بضع مئات من الأشخاص في البرازيل، ولكن خلال الأسبوعين المقبلين، قد يرتفع العدد إلى حوالي 5000 شخص ويخطط الفريق أيضًا لتجربة اللقاح لـ 2000 شخص في جنوب إفريقيا.

والاسم التقني للقاح هو ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) ، لأنه مصنوع من فيروس يسمى ChAdOx1 ، وهو نسخة ضعيفة وغير متكررة من فيروس نزلات البرد (أدينوفيروس).

أظهرت البرازيل وجنوب إفريقيا معدلات انتقال عالية وسط جائحة فيروس وقد ثبت أن اللقاح ، AZD1222 ، المرخص لـ AstraZeneca ، يثير استجابة مناعية ضد كورونا.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا الإعلان عن نتائج التجارب الأولية للقاح أكسفورد لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا