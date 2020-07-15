شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكشفون: جميع مرضى الفيروس التاجى لديهم نوع من تخثر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم أحد العلماء أن كل مريض كان يعانى من كوفيد 19 وتوفي بسبب المرض تظهر عليه علامات تخثر الدم، حيث قام البروفيسور جراهام كوك ، أخصائي الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج لندن ، بتحليل حالات الوفاة بعد الموت للمرضى الذين يهددون حياتهم.

أظهرت النتائج "بوضوح شديد" أن جميع مرضى Covid-19 لديهم شكل من أشكال التخثر ، وهو المصطلح الطبي لجلطة دموية، قد لا يكون السبب المباشر لكل حالة وفاة لكن النتائج ، التي لم يتم نشرها بعد ، تدعم نظرية Covid-19 تسبب مضاعفات الأوعية الدموية.

على الرغم من أن الفيروس التاجي يعتبر مرضًا تنفسيًا يهاجم الرئتين ، إلا أنه في الحالات الشديدة يمكن أن يتلف الأعضاء الأخرى، ظهرت جلطات الدم كواحدة من العديد من المضاعفات المدهشة وأدت إلى تجربة عقار مصمم لوقف الانسداد في الأوعية.

ناقش البروفيسور كوك بحث إمبريال في ندوة عبر الإنترنت للجمعية الملكية للطب، وقال "لقد قمنا بسلسلة كبيرة للغاية بعد الوفاة أظهرت بوضوح شديد أن كل مريض نظرنا إليه كان لديه دليل على تجلط الدم في مكان ما".

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يتضمن تخثر الدم سلسلة من الخطوات ، أولها يعرف باسم "التنشيط، "يحدث هذا عندما تغير الصفائح الدموية خلايا تخثر الدم شكلها من قرص مسطح إلى كرة وتتجمع معًا لتكوين سدادة.

وأضاف البروفيسور كوك ، المشارك في المعهد الوطني للأبحاث الصحية ، من المهم ملاحظة أن Covid هو مرض متعدد الأنظمة، وأعتقد أن إحدى الميزات التي يبدو أنها تفصلها عن غيرها من الأمراض الفيروسية الحادة هي هذه الحالة الأكثر تخثرًا في الدم والتي تبدو مرتبطة بمرض لاحق."