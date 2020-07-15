الهند تبدأ تجارب بشرية على لقاح محتمل لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة الأدوية الهندية "زيدوس"، الأربعاء، أنها بدأت تجارب سريرية على البشر على لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن أول اختبار بشري للقاحها "زيكوف-د" جرى الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأثار اللقاح استجابة مناعية قوية خلال التجارب على أنواع مختلفة من الحيوانات من بينها الفئران والجرذان والكابياء الخنزيرية والأرانب. ولم يتم رصد أي مخاوف تتعلق بالسلامة.
وأضافت الشركة :"في الأرانب، وُجد أن 3 أضعاف الجرعة التي يعتزم أن تكون الجرعة الخاصة بالبشر آمنة ويمكن تحملها وتوفر المناعة".
وتنتهج الهند، شأنها شأن العديد من الدول الأخرى، مسارا سريعا لدعم تطوير لقاح ضد فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد الإصابات والوفيات.
وتحتل الهند المرتبة الثالثة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، من حيث عدد إصابات كورونا، حيث سجلت أكثر من 936 ألف إصابة، إلى جانب تسجيلها 24209 حالة وفاة، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة.
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