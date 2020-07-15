    ما هو السيروم ولماذا يعتبر المستحضر الأهم للبشرة؟

عندما يتعلق الأمر بما تحتاجه بشرتك من منتجات للعناية بجمالها، فالقائمة لا تنتهي بدءاً من السيروم، والكريم، مروراً بالزيوت والتونر المرطب. لكن إذا كنت فعلاً ترغبين بالمحافظة على جمال بشرتك، فلا تستغني عن استخدام السيروم.

ولأن العناية بالبشرة هي من أول اهتماماتنا دائماً تحدثنا مع ماري هيلين لاير مديرة قسم التواصل العلمي لدى علامة Clarins الفرنسية الفاخرة للتعرف على أهمية السيروم للبشرة وطريقة استخدام السيروم بالشكل الصحيح لتحصل بشرتك على كل فوائده. تابعي معنا هذا المقال لتكتشفي لماذا تعتبر ماري السيروم ذا أهمية قصوى للحصول على بشرة جميلة وتعرفي معها على المنتج الجديد المذهل’Double Serum‘ من Clarins.

ما هو السيروم ولماذا هو بهذه الأهمية؟

السيروم هو تركيبة خاصة للعناية بالبشرة وهو ذو كثافة معينة حتى يستطيع أن يخترق البشرة بعمق وبأسرع وقت. كما أن كثافته تعزز من اختراق المكونات الفعالة للبشرة. ليس من المفترض أن يكون للسيروم تأثيراً على البشرة الخارجية، فهذه هي مهمة الكريم الذي يوضع بعده.

في أي عمر ينبغي على أي امرأة أن تبدأ في استخدام السيروم، ولماذا؟

لا يوجد سن معين لتبدئي في استخدام السيروم. فبإمكانك البدء في اتباع روتين لترطيب بشرتك يشمل سيروم مرطب وكريم منذ عمر العشرينات، وخاصة إذا كانت بشرتك تغيرت بفعل العوامل القاسية المحيطة.

هل ينبغي استخدام السيروم صباحاً أم مساءً، أم الاثنين معاً؟

يعتمد وضع السيروم على ما يعرف باسم قواعد علم الأحياء الزمني الخاص بالبشرة. خلال النهار، تحتاج بشرتك للحماية والترطيب. أما في المساء، تعمل البشرة على تجديد خلاياها. ولهذا يمكنك اختيار سيروم مرطب للاستخدام نهاراً وسيروم مجدد مساءً وذلك قبل أن تستخدمي الكريم الليلي. يمكنك وضع سيروم ’Double Serum‘ مرة أو مرتين يومياً قبل الكريم حيث أنه يساعد على تحفيز عمل كل الوظائف الحيوية الخاصة بالجلد وهي التجديد، الترطيب، نسبة تشبع الأكسجين، الحماية، والتغذية.

ما الذي يجب أن نبحث عنه في السيروم؟

لا يتعلق الموضوع بالمكونات، لكن كثافة السيروم هي الأهم. يجب أن يكون السيروم خفيفاً ومناسباً جداً مع نوع البشرة حتى يعزز من اختراق المكونات النشطة للجلد وبالتالي يؤدي عمله على أكمل وجه. هذا بالضبط هو إحدى مميزات ’Double Serum‘ فكثافته تشبه تلك الخاصة بطبقة الجلد الهيدروليبيدية السطحية من حيث المكونات. ولهذا فهو فعال جداً في توزيع المكونات النشطة داخل بشرتك بعمق.

ما هي أفضل طريقة لوضع السيروم؟

الطريقة الصحيحة لوضع السيروم لا تعتمد على الكمية ولكن في التكرار. يجب عليكِ وضع كمية صغيرة على الوجه والرقبة كل يوم قبل الكريم واحرصي على تنظيف البشرة قبل وضع السيروم. لستِ بحاجة لاتباع طريقة معينة لتطبيقه.

ما هي الأخطاء التي تقع فيها النساء أثناء استخدام السيروم؟

Advertisements

الخطأ الشائع الذي عادة ما تقع فيه النساء هو نسيان استخدام الكريم بعد السيروم. أنت تستخدمين السيروم للحصول على أفضل الفوائد من مكوناته النشطة وليس لعلاج سطح الجلد ولهذا يجب عليكِ استخدامه مع كريم للبشرة.

ما هو السيروم ولماذا يعتبر المستحضر الأهم للبشرة؟



ما هو الروتين الخاص بك للعناية بالبشرة؟

يتكون روتيني اليومي للعناية بالبشرة من أربعة منتجات أساسية:

– المنظف: لا أتهاون في إزالة المكياج وتنظيف بشرتي في المساء حتى إذا كنت عائدة من حفل في وقت متأخر. يساعد المنظف أيضاً على تحفيز عملية إعادة تجديد خلايا البشرة خلال الليل.

– السيروم: لا أستخدم نفس السيروم طوال العام بل أفضل التغيير واستخدام عدة أنواع مختلفة بحسب فصول السنة. أستعمل ’Hydra-Essentiel Bi-Phase Serum‘ في الصيف و’Double Serum‘ في الخريف والربيع، أما في فصل الشتاء فاستخدم سيروم مضاد لشيخوخة البشرة.

– الكريم: الترطيب هو إحدى الوظائف الحيوية للبشرة لذلك هذه الخطوة هامة للغاية ولهذا أيضاً كل كريمات Clarins تعتمد على مبدأ الترطيب. فكل الكريمات المحاربة لشيخوخة البشرة الخاصة بنا تحتوي على مكونات مرطبة بالإضافة إلى مكونات ضد تقدم سن البشرة.

– الحماية من الشمس: 80% من علامات تقدم سن البشرة ترتبط بالتعرض الزائد للشمس بدون وسيلة للحماية من أشعتها ولذلك ستجدين كريم للحماية من الأشعة فوق البنفسجية ’UV Plus‘ في حقيبتي دائماً. أقوم بوضع هذا الكريم فوق المكياج أو كلمسة سريعة إذا كنت متواجدة في مكان في الهواء الطلق.

ما هي أهم نصيحة للعناية بالبشرة بالنسبة لكِ؟

نفذي الروتين اليومي الذي وصفته في السؤال السابق مع الاهتمام بالتغذية السليمة. أنا أتناول الكثير من الخضروات والفاكهة. احرصي على اختيار فاكهة بألوان مختلفة لتحصلي على مختلف أنواع مضادات الأكسدة.

قد يهمك ايضا:

التونر قبل السيروم لكن بعد المقشّر

تعرفي على الفرق بين أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي