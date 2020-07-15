تعرفي على أهم وأبرز فوائد الجيلاتين للبشرة

الجيلاتين هو بروتين مشتق من الأنسجة الضامة ومنتجات الحيوانات، وهو عبارة عن مادة هلامية صلبة وشفافة قد يميل لونها إلى الأصفر أحيانًا أو الأحمر، وتُستخدم في مستحضرات التجميل والكثير من الأطعمة والماسكات التي تفيد البشرة والجسم بشكل عام، فتعرفي على فوائدها لبشرتك وطرق استخدامها.



فوائد الجيلاتين للبشرة

يُعتبر الجيلاتين من المصادر المهمة للكولاجين؛ حيث يحافظ على مرونة الجلد ويُحسِّن مظهره، وبالتالي فهو يُخلِّصه من علامات التمدد، كما أنّ له قدرة مضادة لأعراض الشيخوخة، ويُخلِّص البشرة من البقع الداكنة، ويوحِّد لونها، ويُستعمل أيضًا لإزالة الرءوس السوداء والبثور وتقشير الوجه ولعلاج الجلد الميت وحبّ الشباب، كما يُفتّح البشرة ويبيضها، ويساعد على تضييق المسام الواسعة والتخفيف من إفراز الدهون، ويُعَدّ المكون المذهل والفعال لجمال ونضارة البشرة.‬



الجيلاتين والحليب لإزالة الرؤوس السوداء

يُستخدم ماسك الجيلاتين والحليب للتخلص من الرءوس السوداء وخلايا الجلد الميت والأوساخ في البشرة، فإن كنتِ تعانين من هذه المشكلة فامزجي ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين غير المُنكَّهة وملعقة كبيرة ونصف الملعقة من الحليب، ثم سخني المزيج في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ، وضَعِي الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة حتى يجفَّ، ومن ثَمَّ قشري الماسك بلطف.

الجيلاتين وعصير الليمون لإزالة الجلد الميت

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لهذا الماسك فوائد عديدة، حيث يحتوي عصير الليمون على قابض طبيعي يُساعد على إضافة لمعة للبشرة، أما النعناع فيحتوي على العديد من الخصائص المُضادّة للبكتيريا، التي تعمل على تهدئة البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت، وإزالة الرءوس السوداء، ولعمله اغلي أوراق النعناع في القليل من الماء، ثُمّ اتركيه لمدّة من الوقت حتّى يبرد، وسخني ثلث كوب من الماء في الميكروويف لمدّة 15 ثانية، وبعدها أضيفي عليه ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين، وامزجيه جيدًا، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون ومغلي النعناع إلى الجيلاتين، واخلطيهم جيدًا، ثم ضعي الماسك على وجهك حتى يجف تمامًا، ثم قشِّري الماسك بحذر، واغسليه بالماء البارد، وكرري هذه الطريقة مرةً واحدةً أسبوعيًّا للحصول على نتائج مذهلة.



الجيلاتين وماء الورد لتقشير الوجه

يعمل قناع الجيلاتين وماء الورد على تقشير الوجه وغلق المسامات وشد الجلد، ويمنع ظهور التجاعيد، ولعمله امزجي ملعقة كبيرة من الجيلاتين السادة وملعقة كبيرة من الحليب وبضع قطرات من زيت اللافندر وكمية مناسبة من ماء الورد معًا في وعاء، ثم ضعي الوعاء في حمام مائي ساخن، وقومي بتغطيته، ثم اسحبي الوعاء من الحمام المائي، واتركي المزيج حتى يبرد، وامسحي وجهك بماء الورد، ثم اغسليه بالماء البارد، وبخّري وجهك لمدة 5 دقائق لفتح مسام البشرة، وبعد تجفيف وجهك ضعي المزيج على وجهك لمدّة 20-30 دقيقة، وقشّريه عكس اتجاه نمو الشعر بلطف، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ لإزالة ما تبقَّى من المزيج، ثم اغسليه بالماء البارد لإغلاق المسام المفتوحة، وجففيه، ثم استخدمي مرطبًا مناسبًا لبشرتك.



الجيلاتين والشاي لإزالة بثور الوجه

إن كنتِ تعانين من بثور في الوجه، فإليكِ هذا المزيج الذي يعمل على تحسين مرونة البشرة ويدخل في ماسكات إزالة بثور الوجه، حيث يتكون من الخيار الذي يُبرّد البشرة ويُرطبها، والشاي الأخضر الذي يُعتبر من افضل مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات والحُمْرَة الناتجيْن عن حب الشباب، ولعمله ضعي 1/3 كوب من الماء في الميكروويف لمدة 15 ثانية، ثم تُضاف إليه ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين وملعقتان كبيرتان من الشاي الأخضر وملعقتان كبيرتان من عصير الخيار، وتُمزج جيدًا، ثم يُوضَع المزيج على الوجه لمدة 20 دقيقة ويغسَل بالماء البارد، ويمكنكِ تكرار هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.