ماسك لتكثيف الحاجبين بدلا من التاتو

القاهرة – لايف ستايل
تولي اهتماماً مميزاً بحاجبيها؛ كونهما يمنحانها إطلالة مميزة ويعكسان جمال عينيها اللتين تبدوان أكثر اتساعاً وجمالاً في حال كان الحاجب مميزاً ومرسوماً بالشكل المناسب لشكل العينين والوجه.
في هذا السياق، انتشرت ظاهرة التاتو الدائم إضافة الى الحنة، لكن هذه الاستخدامات غير القابلة للتعديل قد توقعك في فخ التشويه. لذا، نقترح عليك اللجوء إلى حلول تكثيف الحاجبين بشكل طبيعي واعتماد ماسك لتكثيف الحاجبين وهو ما يسمح لك بالتحكم بشكلهما في حال أردت التعديل .
مكوناته :
فص من الثوم
ملعقة صغيرة من زيت زيتون
طريقة تحضيره :
اطحني فص الثوم جيداً واعمدي إلى توزيعه فوق شعر الحاجبين وخاصة في الأماكن التي تعاني من تساقط الشعر .
بعدها، ستشعرين بقليل من الوخز. قومي باستخدام زيت الزيتون. و أخيراً، اغسلي حاجبيك بالقليل من الماء البارد ..
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