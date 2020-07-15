صابونة طبيعية لتبييض الوجه والجسم والمناطق الحساسة

إذا كنت تعانين من اسوداد البشرة والبقع الداكنة والتصبغات في وجهك وجسمك والمناطق الحساسة، نعرفك في هذا المقال الى طريقة تحضير أفضل صابونة طبيعية لـ تبييض الوجه والجسم والمناطق الحساسة، لتنعمي ببشرة ناصعة البياض.



صابونة لتبييض الوجه والجسم

المكونات



- عبوة من الغسول الخاص بالمنطقة الحساسة.

- نصف كوب من بودرة الحليب الجاف.

- صابونة غير معطرة.

- نصف كوب من دقيق الذرة.

- كبسولة من الفيتامين C.

- كوب صغير من ماء الورد.

- عبوة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضيرها



أولاً، قومي ببرش الصابونة غير المعطرة برشاً ناعماً.

ثانياً، قومي بطحن كبسولة الفيتامين سي من خلال وضعها في كيس صغير وضربها بالمطرقة حتى تصبح على شكل بودرة، ومن ثم اخلطيها على حدة في كوب ماء الورد، حتى تذوب بالكامل.

ثالثاً، اسكبي مزيج ماء الورد والفيتامين سي فوق برش الصابونة الناعم، وضعيه في وعاء النار على درجة حرارة خفيفة، الى أن يذوب الصابون بالكامل، مع التحريك المستمرّ باستخدام ملعقة خشبية.

رابعأ، ارفعي القدر عن النار وأضيفي إليه بودرة دقيق الذرة وبودرة الحليب، مع التقليب جيداً حتى تذوب المكونات كافة، من ثم أضيفي زيت اللوز الحلو وأعيدي التحريك مجدداً حتى يصبح الخليط متجانساً.

خامساً، أضيفي الى الخليط نصف عبوة الغسول المخصص للمنطقة الحساسة، مع التحريك الجيد الى أن تمتزج جميع المكونات.

سادساً، صبي الخليط في علب صغيرة مخصصة لحجم قطع الصابون، أو في عبوة المكعبات الثلجية، وضعيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن السبع ساعات، وذلك حتى تتجمد بالكامل.

وأخيراً، أخرجي قطع الصابون من الثلاجة وقومي بحفظها في أكياس نظيفة وإعادتها مجدداً الى الثلاجة، لاستعمالها عند الحاجة.

طريقة استعمالها



استخدمي هذه الصابونة لتبييض بشرة الوجه، وذلك بغسله بها يومياً، ولتبييض بشرة جسمك من خلال الاستحمام بها مرتين في الأسبوع، مع تدليك مناطق الجسم ذات اللون القاتم بالصابونة، ومن ثم الاستحمام بالماء الدافئ، وستلاحظين بعد مدة قصيرة أن بشرتك أصبحت أفتح بثلاث درجات.

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صابونة لتبييض المناطق الحساسة

المكونات

- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

- كوبان من ماء الورد.

- كوب من الماء.

- صابونة زيت زيتون.

- صابونة غار.

- صابونة يوكو بالحليب.

طريقة التحضير

أولاً، عليك أن تقومي ببرش صابونة زيت الزيتون والغار وصابونة اليوكو بالحليب. من ثم، اعمدي الى وضع بشر الصابون في وعاء على النار. وحين يبدأ الصابون بالغليان، أضيفي إليه ماء الورد. حركي الخليط جيداً الى أن يذوب كلياً، ثم أضيفي الماء وعاودي التحريك مجدداً. بعدها، ارفعي الوعاء عن النار وأضيفي إليه زيت اللوز الحلو، وحركي المكونات جيداً الى أن تمتزج بشكل جيد. عندها، صبي الخليط في قوالب مخصصة للصابون وضعي تلك القوالب في مكان جاف وبارد حتى يتجمد الصابون بشكل كامل ويصبح صالحاً للاستخدام.

كيفية الاستعمال

استخدمي هذه الصابونة لتبييض المنطقة الحساسة من خلال تدليكها بها بشكل هادئ وبحركات دائرية، وذلك أربع مرات في الأسبوع.

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