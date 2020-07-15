إليكِ خلطة ترطيب فعالة للجسم لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

إنّ الترطيب العميق للجسم هو واحد من أهم خطوات العناية بالبشرة، فهو يعمل على إمداد الجلد بالغذاء الصحي والسليم للتخلّص من جفاف البشرة وشحوبها ومحاربة التجاعيد والقضاء على حب الشباب وغيرها الكثير من الشوائب.

إليكِ فيما يلي أقوى خلطة ترطيب عميق للجسم، داومي على استخدامها لبشرة أكثر نضارة وشبابا.

خلطة زبدة الشيا وزيت اللوز

المكونات:

فنجان من زبدة الشيا.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

5 قطرات من زيت الروزماري العطري.

10 قطرات من زيت اللافندر العطري.

3 قطرات من زيت شجرة الشاي.

3 قطرات من زيت بذور الجزر.

الطريقة:

قومي بوضع زبدة الشيا في وعاء حراري، واتركيها الوقت الذي تحتاجه حتى تذوب في النار قليلا بعد ذلك قومي بإضافة زيت اللوز.

اتركي الخليط جانبا حتى يفقد حرارته ويبرد.

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قومي بمزج الخليط مع زيت شجرة الشاي، وزيت بذور الجزر، إضافة زيت اللافندر، وزيت الروزماري.

للتأكد من مزج المكوّنات جيدا استخدمي الخفاقة ومن ثم ضعي الخليط عن طريق تخزينه في درجة حرارة الغرفة.

بعد الاستحمام، دلّكي بشرتكِ بلطف وبحركات دائرية بواسطة هذا الخليط.

اتركيه حتى تمتصه البشرة ثمّ قومي بارتداء الملابس.

كرّري استخدام الخلطة بعد كل استحمام.

فوائد خلطة ترطيب عميق للجسم

محاربة جفاف البشرة: إغفال ترطيب الجسم يترك بشرتك معرضة للجفاف الشديد والشحوب. مع مرور الوقت، ينتهي الأمر مع بشرة تالفة ومظهر غير محبب.

مقاومة التجاعيد المبكرة: إذا كنتِ ترغبين في الوقاية من الشيخوخة المبكرة، احرصي على الترطيب اليومي، إذ يعمل الترطيب على خلق عازل لمواجهة العوامل الخارجية التي تتسبب تلف خلايا البشرة وظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد المبكرة.

التخلص من شحوب البشرة: احرصي على استخدام خلطة ترطيب عميق للجسم بشكلٍ دوري لتمد بشرتك بالتغذية اللّازمة مع مواجهة آثار العوامل الخارجية كالتلوث البيئي وأشعة الشمس القاسية.

محاربة حب الشباب: الترطيب يساعد على الوقاية من انسداد المسام نتيجة لتراكم الأتربة والإفرازات الدهنية، مما يساعد على تراكم البكتيريا المسببة لحب الشباب.

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