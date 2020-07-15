تأثير كورونا يتفاقم.. ارتفاع معدلات الطلاق بسبب الحجر الصحي

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن خبر صادم، عن ارتفاع معدلات الطلاق في الصين، بصورة كبيرة للغاية؛ وذلك بسبب تطبيق الحجر المنزلي، ما جعل الأزواج يقضون وقتاً أطول مع بعضهم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



واستندت الصحيفة البريطانية إلى مكاتب تسجيل الزواج في جميع أنحاء البلاد، حيث قال لو شيجون، مدير سجل الزواج فى مدينة داتشو بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، إنه تم الكشف عن أكثر من 300 من الأزواج الذين طلبوا الطلاق في الفترة من 24 فبراير حتى اليوم، في ما يعتقد تزايد حالات طلب الطلاق في الفترة المقبلة.



وصرح شيجون للصحافة المحلية بأن معدل الطلاق في المنطقة ارتفع للغاية، مقارنة بما كان عليه قبل تفشي الفيروس التاجي، مشيراً إلى أنه مؤخراً بات الشباب يقضون وقتاً أكثر في المنزل؛ ما يجعلهم يدخلون في بعض النقاشات التفاهة، ما يدفعهم إلى طلب الطلاق.



وتابع مدير سجل الزواج بالمدينة أن هناك عاملاً آخر قد يكون هو السبب في زيادة معدلات الطلاق في هذا التوقيت بالتحديد، وهو بسبب غلق المكتب لمدة شهر تقريباً خلال تفشي فيروس كورونا في الصين.

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