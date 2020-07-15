علاج أميركي يمنح كل من تناولوه مناعة "أقوى من الطبيعية" ضد "كورونا"

نجح اللقاح المحتمل للتحصن ضد مرض "كوفيد 19"، والذي تنتجه شركة "مودرنا" الأمريكية، في تحقيق استجابة مناعية "قوية" في جميع المرضى الذين تناولوه خلال المرحلة المبكرة من التجارب البشرية.وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن البيانات الجديدة التي أعلنتها الشركة تعطي أملًا بالحصول على لقاح فعال ضد الفيروس، حيث تم نشرها أولًا في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية بعد مراجعتها من قبل الأٌقران.

وأنتج جميع المرضى الخمسة والأربعين المشاركين في التجارب، أجسامًا مضادة محايدة، يعتقد العلماء أنها مهمة لكسب الحماية ضد الفيروس.وقالت الشركة إنه بعد عمليتي تطعيم، أثار اللقاح استجابة مناعية "قوية" لدى جميع المشاركين في جميع المجموعات الخاضعة للاختبار.

وأضافت أن مستويات الأجسام المضادة في المجموعات التي تناولت جرعة مرتفعة من اللقاح، كانت أعلى بأربعة أضعاف من الأجسام التي شكلها المتعافون من "كوفيد 19" بشكل طبيعي.

في مايو/ أيار، أصدرت الشركة معلومات أولية من تجربتها المبكرة، لكنها كانت تفتقر إلى البيانات المفصلة ولم تكن قد خضعت لمراجعة الأقران حتى الآن

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