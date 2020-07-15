مؤسسة طبية كبرى تكشف أنه يمكن السيطرة على وباء "كورونا" في الولايات المتحدة خلال شهر

كشف مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، عن قدرة الولايات المتحدة على السيطرة على جائحة كورونا في غضون شهر إلى شهرين.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" قال الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها: "إذا تمكنا من جعل الجميع يرتدون قناعًا الآن، أعتقد أنه في غضون أربعة أو ستة أو ثمانية أسابيع يمكننا السيطرة على هذا الوباء".

توصي كل من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها -أحد أهم المؤسسات الطبية في أمريكا- ومنظمة الصحة العالمية بأن يرتدي الناس الأقنعة كوسيلة لإبطاء انتشار الفيروس، الذي أصاب أكثر من 13 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتل ما لا يقل عن 570 ألفًا.

ويقول العلماء أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال القطرات المتناثرة من الجهاز التنفسي والتي تخرج عندما يسعل أو يعطس المصاب. تشير الدراسات إلى أن الأقنعة قد تكون بمثابة حاجز مفيد لنشر العدوى.

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تقول دراسة نشرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: "مع احتمال انتقال المرض دون أعراض، يجب النظر في اعتماد سياسات واسعة النطاق تتطلب تغطية الوجه في الأماكن العامة للحد من تأثير وحجم الموجات الإضافية لجائحة كوفيد- 19".

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