كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:43 مساءً - جدول المحتوي

1.ما هو الدراق؟

2.فوائد الدراق للحامل

3.القيمة الغذائية لتناول الدراق أثناء الحمل

4.الآثار الجانبية لتناول الحامل الدراق

5.نصائح لتناول الدراق أثناء الحمل

أثناء الحمل، ينصح الجميع بتضمين الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة في النظام الغذائي. ومع ذلك، ليست كل الخضراوات والفواكه مناسبة للأكل أثناء الحمل. التقت الخليج 365 نت بخبيرة الطب البديل هند مأمون، لتحدثنا في هذه المقالة عن ما هو الدراق، وما إذا كان من الآمن تناوله أثناء الحمل.

1.ما هو الدراق؟

الخوخ وهو الدراق، فاكهة تنتمي إلى شمال غربي الصين. جزء من عائلة الطعام الحجري التي لديها بذرة كبيرة في الوسط واللب المحيط بها مثل الكرز، الخوخ، المانجو، المشمش، إلخ. يمكن أن يكون لحم الخوخ أي شيء يتراوح من الأبيض إلى الأصفر وحتى البرتقالي. يعد تناول الخوخ أثناء الحمل أمراً صحياً للغاية نظراً للفوائد الصحية العديدة التي يتمتع بها، وكذلك خصائصه العلاجية.

2.القيمة الغذائية للدراق أثناء الحمل

فيما يلي التغذية المتلقاة من استهلاك 100 غرام من الخوخ أثناء الحمل:

كمية المغذيات

39 سعرة حرارية.

الكربوهيدرات 9.9 جم.

بروتين 0.9 جم.

الألياف 1.5 جم.

0.3 جم دهون.

حمض الفوليك 4 ميكروغرامات.

حمض البانتوثنيك 0.2 ملغ.

النياسين 417 ملغ.

بيريدوكسين 29 ملغ.

الكولين 6.1mg.

بوتاسيوم 190 مجم.

البيتين 0.3 ملغ.

فيتامين 326 وحدة دولية.

فيتامين سي 6.6 ملغ.

فيتامين هـ 0.7 ملغ.

فيتامين ك 2.6 ميكروغرام.

كالسيوم 6 مجم.

0.3mg الحديد.

9 ملغ من المغنيسيوم.

المنغنيز 0.1 ملغ.

زنك 0.2 مجم.

الفوسفور 20 ملغ.

0.1 ملغ نحاس.

السيلينيوم 0.1 ميكروغرام.

الفلوريد 4 ميكروغرامات.

حيث g = جرام، mg = ملليغرام، mcg = ميكروغرام، IU = وحدات دولية

3.فوائد لتناول الدراق أثناء الحمل

تحتوي هذه الفاكهة اللذيذة على بعض من أفضل الفيتامينات، أحدها فيتامين سي، وهو أمر ضروري للغاية للحفاظ على صحة الجسم من القلب.

تحتوي الفاكهة على كمية جيدة من حمض الفوليك، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو الطفل بشكل فعال أيضاً. تناقش بعضاً من أفضل فوائد ثمار الخوخ أثناء الحمل وفقاً للنقطة في الفقرة التالية.

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مصدر غني بفيتامين ج:

إنه يحتوي على كمية جيدة من فيتامين سي. فاكهة الخوخ مفيدة للغاية للنساء الحوامل؛ لأنها جيدة لتشكيل العظام والأسنان والغضاريف والعضلات، وما إلى ذلك. ستكون جيدة للطفل داخل الأم أيضاً. تحفز الفاكهة أيضاً التدفق الصحيح للدم وهي أيضاً جيدة لتطور الأوعية الدموية.

يعتبر فيتامين ج أحد أهم العوامل لنمو الجسم حيث إنه يزود الجسم بكمية مناسبة من الحديد وهو مطلوب بشدة أثناء الإجهاض. يعتبر الخوخ مفيداً أيضاً في الحد من انتشار علامات التمدد التي تعد واحدة من القضايا الرئيسية التي يجب أن تمر بها النساء الحوامل.

البوتاسيوم:

يأتي مع كميات جيدة من البوتاسيوم. ستساعدك الفاكهة على التعامل مع مشاكل الحمل مثل التعب والتشنجات والقلق وما إلى ذلك. تواجه النساء أيضاً الكثير من المشاكل العاطفية والمزاجية أثناء الحمل. يمكن حل ذلك أيضاً بمساعدة فاكهة الخوخ. يمكن القول إن فاكهة الخوخ هي واحدة من أهم الأشياء أثناء الحمل.

الألياف الغذائية:

الخوخ يأتي مع الألياف. الخوخ مفيد لأنه مصدر جيد للألياف وهو مطلوب بشدة أثناء الحمل. تساعد الألياف في التعامل مع الإمساك الذي يعد من أهم المشاكل التي تواجهها المرأة أثناء الحمل. هناك الكثير من النساء اللاتي يواجهن مشاكل في عسر الهضم أثناء الحمل، ومن خلال فاكهة الخوخ، يمكن حلها.

إذا كان لديك بعض مشاكل الجهاز الهضمي، فاكهة الخوخ ستكون منقذنا. إذا كان لديك فاكهة خوخ يومياً، فستحسن حركة الأمعاء في جسمك وستساعد أيضاً في الأنشطة اليومية للجسم. بالنسبة للأمهات الحوامل، فإن تناول فاكهة الخوخ يومياً سيساعد في المرور بمرحلة المخاض بسهولة وسيكون مفيداً أيضاً أثناء الولادة.

السموم الطبيعية:

الخوخ بمثابة السموم الطبيعية. هذه واحدة من أفضل فوائد الخوخ أثناء الحمل. ستكون ميزة التخلص من السموم الطبيعية للحمل مفيدة أيضاً أثناء الحمل. سيحافظ على المعدة نظيفة وسيساعد في التعامل مع مشاكل عسر الهضم أثناء الحمل.

هذا سوف يساعد الأم على مواجهة أي نوع من المشاكل الإضافية أثناء الحمل. سوف تزيل السموم بسهولة (السموم غير المرغوب فيها)، وستساعد أيضاً في الحفاظ على تحديث الأعضاء الأخرى مثل الكلى والكبد. وهذا يعني أن ثمار الخوخ ستساعد في الحفاظ على صحة هذه الأعضاء. فاكهة الخوخ تساعد أيضاً في الحفاظ على وظيفة القلب أيضاً.

الفوسفور:

الفوسفور ضروري للحفاظ على قوة العظام وسلامتها. إن تناول الخوخ أثناء الحمل لن يجعل الطفل ينمو بعظام أقوى فحسب، بل سيساعد الأم أيضاً أثناء الحمل وما بعده.

حمض الفوليك:

حمض الفوليك ضروري لمنع أي إعاقات عصبية عند الطفل. يعتبر الخوخ مصدراً جيداً لحمض الفوليك الذي سيساعد في نمو العمود الفقري والدماغ للجنين.

إدارة الوزن:

الخوخ غني بالعناصر الغذائية ولكنه منخفض السعرات الحرارية. تناول الخوخ أثناء الحمل يضمن لك عدم وضع هذه الكيلوغرامات غير الضرورية أثناء الحمل.

بيتا كاروتين:

الخوخ كونه غنياً بالبيتا كاروتين سيساعد في تطوير نظام مناعة قوي لدى الطفل.

هذه هي بعض من أفضل فوائد الفاكهة والخوخ وأكثرها فائدة، وهي ضرورية بشكل خاص أثناء الحمل.

4.الآثار الجانبية لتناول الحامل الدراق

فاكهة الخوخ لها بعض الآثار الجانبية التي يجب مراعاتها أثناء تناولها أثناء الحمل.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم توخي الحذر أثناء تناول الخوخ أثناء الحمل، ويجب أن يستهلكوا بشكل مثالي نصف الكمية فقط من أولئك الذين ليس لديهم الحالة المذكورة.

الاستهلاك المفرط قد يرفع درجة حرارة الجسم الطبيعية ويسبب أيضاً النزيف.

يجب تقشير الخوخ قبل الاستخدام، أو قد يسبب تهيج الحلق.

تناول الخوخ العضوي فقط لأنه شديد التأثر بالمبيدات الحشرية.

5.نصائح لتناول الخوخ أثناء الحمل

ستساعدك هذه النصائح على اختيار الخوخ المناسب للاستهلاك أثناء الحمل:

عند الضغط على الخوخ في متناول اليد، يجب أن تشعري بالصلابة.

يجب عدم شراء الفاكهة القوية جداً ذات اللون الأخضر المتميز لأنها ليست ناضجة.

إذا تم سحق الفاكهة بسهولة فهو فائق النضج وستتلاشى بسرعة.

يجب أن تكون ثمرة الخوخ خالية من أي بقع سوداء أو كدمات تشير إلى تحللها.

كيفية تضمين فاكهة الخوخ في نظام غذائي الحمل:

هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها إدراج الخوخ في حمية الحمل:

كوب من عصير الخوخ في فترة ما بعد الظهيرة الحارة يمكن أن يعمل العجائب لإرواء العطش.

يمكن أن يساعد صنع ميلك شيك الخوخ بسرعة في إرضاء آلام الجوع.

هنا، يتم تزويدك ببعض الفوائد العديدة لفاكهة الخوخ أثناء الحمل، والتي تستحق الذكر. يمكن القول إن الخوخ هو واحد من أفضل الفواكه أثناء الحمل ويمكن القول إنه مفيد للنساء اللواتي يذهبن أو يوشكن على المخاض والولادة. الخوخ أثناء الحمل مفيد جداً ويجب إدراجه في حمية الحمل دون أي خوف.

لذا فإن الخلاصة هي أن الخوخ آمن للاستهلاك أثناء الحمل، وفي الواقع، يجب على كل امرأة أن تستهلك الخوخ في الحمل لفوائده العديدة المتأصلة؛ كونها مصدراً غنياً بالحديد والبوتاسيوم وفيتامين ج والألياف الغذائية وكلها ضرورية للغاية أثناء الحمل.