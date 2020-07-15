مشروب ديتوكس طبيعي لتخسيس الوزن في يومين فقط!

مشروبات الديتوكس عديدة ولكل إذا كنت تبحثين أيضاً عن مشروب يزيل السموم من جسمك ويخسرك الوزن في وقت واحد، إليك هذا المشروب السهل التحضير والذي يعدك بنتائج مذهلة في غضون يومين فقط من يعد بدئك بتناوله.

للحقيقة إن سهولة تحضير هذا المشروب مذهلة حقاً فهو يعتمد على مكوّن واحد، موجود بكثرة في وطننا العربي وهو البقدونس. لذا نقترح عليك شراب هذا المنقوع بالبقدونس كونه سيساعدك على فقدان الوزن، ويعطي جسمك فوائد صحية عديدة ومنها: تخليص الجسم من السموم، معالجة أمراض الكلى ومشاكل الجهاز البولي، ومحاربة احتباس السوائل التي يخزنها الجسم.

البقدونس حليفك للتنحيف

يعتبر البقدونس من أفضل النباتات لفقدان الوزن، وبفضل خصائصه المدرة للبول والمطهرة فإنه يزيل السوائل والسموم التي يخزنها الجسم.

كما إن غناه بالألياف يعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة.

وإضافة إلى ذلك، فإن البقدونس يحارب السيلوليت من خلال تحفيز عملية الحد من تراكم الدهون في الجسم وإزالة السيلوليت.

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منقوع شراب البقدونس

في ما يلي هذه الوصفة السهلة جداً لإعداد منقوع البقدونس الذي يجلب فوائد عديدة للجسم.

كما أنه يزيل السموم وجميع المواد الأخرى التي يمكن أن تضر بالصحة ويساعد على منع العديد من أمراض المسالك البولية ومشاكل الكلى.

هذا علماً أن البقدونس يساهم في نسف الدهون التي تتجمع في منطقة البطن لأنه يحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية كما انه يساعد على الشعور بالشبع بسرعة وعلى ترطيب الجسم.

هذا المنقوع يمنع احتباس الماء في الجسم ويخلصه من السموم بفضل احتوائه على مضادات اكسدة مثل اللوتيين. وهو ايضاً غني بالألياف ولهذا فإنه يناسب الاشخاص الذين يريدون خسارة الوزن الزائد بسرعة.

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المكونات:

خمس ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم

لتر من الماء.

طريقة التحضير والاستعمال

اغلي الماء ثم أضيفي البقدونس المفروم واتركيه ينقع لمدة 10 دقائق ثم صفيه وبذلك يكون الشراب جاهزاً.

اشربي كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً ولكن احذري أن يتعدى استهلاكك من هذا المشروب لتراً واحداً! تابعي هذا العلاج لمدة 5 أيام كأقصى حد.

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تحذير مهم:

بسبب مكونات البقدونس ومحتواه المركز العالي من الحديد فلا تنصح النساء الحوامل بتناول كميات كبيرة منه، وكذلك لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو الذين يتنالون أدوية مضادة للتخثر بتناول البقدونس.

ومن الأفضل استشارة الطبيب قبل اتباع هذا العلاج.

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