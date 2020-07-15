النتيجة فورية.. الإمارات تحاصر وباء كورونا بـ"الليزر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقنية "دي.بي.آي" (DPI) القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. إنفوجراف.. تقنية إماراتية لاكتشاف كورونا بأشعة الليزر خلال ثوان ويقوم الجهاز - الذي طور في دولة الإمارات - بفحص عينات من الدم وقراءة شكل الخلايا فيها لتحديد وجود التهابات كالتي يحدثها فيروس كوفيد-19. ثاني طائرة مساعدات إماراتية إلى كازاخستان لمكافحة كورونا وكان مختبر "كوانت ليز" ذراع البحث الطبية في "الشركة العالمية القابضة" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أعلن في شهر مايو الماضي عن تطوير أداة جديدة تتيح إجراء مسح جماعي فائق السرعة يظهر النتائج خلال ثوان معدودة.

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