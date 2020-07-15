شكرا لقرائتكم خبر عن الأجسام المضادة النانوية بحيوان اللاما أثبتت نجاحها فى حجب عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الآن قد يكون لدى فريق من العلماء فى معهد روزاليند فرانكلين فى المملكة المتحدة حل لوباء فيروس كورونا، الذى أودى بحياة أكثر من 574000 شخص حول العالم، فيشير بحثهم إلى أن الأجسام المضادة من اللاما قد توفر العلاج المعزز للمناعة، والذى يمكن أن يساعد فى مكافحة جائحة الفيروس التاجى المستمر، واستخدم الفريق "فيفى" الأجسام المضادة التي تم تطويرها خصيصًا لتوليد العلاج المعزز للمناعة، و"فيفي هو لاما" يبلغ من العمر 10 سنوات يساعد في التجارب.

تم اختيار اللاما لأنها تنتج أجسام نانوية أجسام مضادة صغيرة يمكن استخدامها في بيئة سريرية. واستخدم الباحثون هذه الأجسام النانوية لأنها تلتصق ببروتين ارتفاع كورونا CoV-2.

حيوان الالما تأثير الأجسام المضادة تنتج حيوانات اللاما والجمال والألبكة بشكل طبيعي كميات من الأجسام المضادة الصغيرة وتحولها إلى أجسام نانوية. تأثير الأجسام المضادة تنتج حيوانات اللاما والجمال والألبكة بشكل طبيعي كميات من الأجسام المضادة الصغيرة وتحولها إلى أجسام نانوية.

و في الدراسة التي نشرت في دورية Nature Structural and Molecular Biology ، صمم الفريق الأجسام النانوية الجديدة باستخدام مجموعة من الأجسام المضادة من خلايا الدم اللامي، ووجد الباحثون أن الأجسام النانوية كانت قادرة على الارتباط بفعالية ببروتين ارتفاع الفيروس التاجي الجديد ، ومنعها من دخول الخلايا البشرية من خلال الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ، وبالتالي منع التكاثر الفيروسي.





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العلاج المستقبلييأمل الفريق أن العلاج التجريبي يمكن أن يستخدم بطريقة مماثلة لمصل النقاهة ، والذي ينطوي على استخدام الأجسام المضادة التي تحتوي على البلازما من الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس التاجي، ونقله إلى الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد على أمل أن يتمكنوا من تعزيز المناعة لمحاربة العدوى.

بدأ الفريق حاليًا في فحص الأجسام المضادة من فيفي التي تم أخذها بعد تحصينها ببروتينات الفيروسات النقية غير الضارة، و يقوم الفريق بتقييم النتائج الأولية ، ويظهر أن نظام المناعة في اللاما أنتج أجسامًا مضادة مختلفة عن تلك التي تم تحديدها بالفعل، والتي يمكن أن توفر العديد من الأجسام النانوية لفحصها ضد الفيروس، على الرغم من أن النتائج واعدة ، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتقييم.



اللاما

ما الأجسام المضادة؟تعد الأجسام المضادة جزءًا من جهاز المناعة التكيفي بالجسم، وهي جزيئات على شكل حرف Y تحارب العدوى عن طريق الاستجابة لغزو الفيروسات أو البكتيريا عن طريق تحييدها، و بعد التعرض لمادة غريبة تسمى مستضد ، تستمر الأجسام المضادة في الدوران في الدم ، مما يحمي من التعرض المستقبلي لمسببات الأمراض المحددة. ما الأجسام المضادة؟تعد الأجسام المضادة جزءًا من جهاز المناعة التكيفي بالجسم، وهي جزيئات على شكل حرف Y تحارب العدوى عن طريق الاستجابة لغزو الفيروسات أو البكتيريا عن طريق تحييدها، و بعد التعرض لمادة غريبة تسمى مستضد ، تستمر الأجسام المضادة في الدوران في الدم ، مما يحمي من التعرض المستقبلي لمسببات الأمراض المحددة.

تمنع الأجسام المضادة العدوى في المستقبل ، ويمكن أن يساعد العلاج المناعي في تعزيز العلاج المناعي للشخص المريض بالأجسام المضادة التي تحولت بالفعل لتحييد الفيروس.

قد تمهد النتائج الواعدة الطريق للعلاجات التي يمكن أن تساعد المرضى المنكوبين بالفيروس التاجي الجديد على مكافحة العدوى، والتي يمكن أن تسبب مرضًا حادًا لدى الأشخاص الضعفاء. وتشمل هذه كبار السن وذوي الحالات الصحية الكامنة واضطرابات الجهاز المناعي.