سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020.. الجنيه مستقر

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء في معظم تعاملات البنوك وشركات الصرافة، عند متوسط سعر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع، فيما جاء سعره على شاشات البنك المركزي المصري عند متوسط 15.89 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء في بنوك كريدي أجريكول، بنك الكويت الوطني، عودة، بنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي "بيريوس"، نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من العام المالي 2019 - 2020 لتبلغ نحو 4.353 تريليون جنيه في نهاية إبريل الماضي، مسجلا زيادة قدرها 4.489 مليار جنيه بمعدل 12.7%.

وأوضح المركزي المصري - في تقرير أصدره أمس الثلاثاء، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 356.9 مليار جنيه بمعدل 12.1%، والمعروض النقدي بمقدار 132.5 مليار جنيه بمعدل 14.4%، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

أضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 430 مليار جنيه بمعدل 19.3%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 73.1مليار جنيه بمعدل 10.2%.

وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 38.3مليار جنيه أي بمعدل 8.8%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 94.2 مليار جنيه بمعدل 19.3%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - إبريل) من العام المالي 2019 - 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية.

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ونوه بأن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي، حيث تراجع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 258.6 مليار جنيه بمعدل 86.2% نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 120.8 مليار جنيه، وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 137.3مليار جنيه.



أقل سعر للدولار

أظهرت شاشات التداول لدى بنك الإسكندرية أقل سعر لصرف الدولار في السوق المصرية عند مستوى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل بنك كريدي أجريكول أعلى سعر لصرف الدولار مع بداية تداولات اليوم الأربعاء، عند مستوى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

جاء سعر اليورو الأوروبي في مستهل تعاملات أغلب البنوك العاملة بسوق الصرف المصرية عند مستوى 18.03 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مع بداية التداولات في أغلب البنوك وشركات الصرافة 19.91 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

أظهرت شاشات التداول في أغلب البنوك المصرية، بحسب متعاملين أن سعر الريال السعودي استقر عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر الدرهم الإماراتي في سوق الصرف المصرية عند مستوى 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي بلغ 49.32 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.