لقاح كورونا من "مودرنا" آمن ومحفز للاستجابة المناعية

الأربعاء 15 يوليه 2020

أفاد باحثون أمريكيون أمس الثلاثاء بأن اللقاح التجريبي لعلاج كوفيد-19، الذي أنتجته شركة مودرنا، أظهر أنه آمن وأثار استجابات مناعية في الجسم لدى جميع المتطوعين الأصحاء البالغ عددهم 45 في مرحلة مبكرة من الدراسة التي لا تزال مستمرة.



ولم يعان أي متطوع في الدراسة من آثار جانبية خطيرة، ولكن ما يزيد على نصفهم شكوا من آثار خفيفة أو معتدلة مثل التعب والصداع والقشعريرة وآلام العضلات أو الألم في موقع الحقن.

وذكر الفريق في دورية نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن أنه من المرجح حدوث مثل هذه الأعراض بعد الجرعة الثانية ومع الأشخاص الذين حصلوا على أعلى جرعة.

كانت مودرنا أول من بدأ اختبار لقاح لفيروس كورونا المستجد على البشر في 16 مارس بعد 66 يوما تقريبا من نشر التسلسل الجيني للفيروس.

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ويقول الخبراء إن هناك حاجة إلى لقاح لإنهاء الوباء الذي تسبب في مرض الملايين ووفاة ما يقرب من 575 ألف شخص في أنحاء العالم.

وقالت ليزا جاكسون من معهد كايزر برماننت لبحوث الصحة في سياتل، وقائدة الفريق البحثي، "العالم بحاجة ماسة إلى لقاحات للحماية من كوفيد-19".

وتدعم الحكومة الاتحادية لقاح مودرنا بما يقرب من نصف مليار دولار، واختارته كواحد من أوائل اللقاحات للدخول في تجارب واسعة النطاق على البشر.

وربما يصبح هذا اللقاح، في حالة نجاحه، نقطة تحول لشركة مودرنا، التي يقع مقرها في مدينة كمبريدج بولاية ماساتشوستس، والتي لم يكن لديها أي منتج مرخص على الإطلاق.