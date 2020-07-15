إصابات جديدة بكورونا بالصين وأمريكا.. واليابان ترفع مستوى التحذير

شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابات جديدة بفيروس كورونا في عدد من الدول من بيها الصين والمكسيك والولايات المتحدة، فيما ترفع اليابان مستوى التحذير من الفيروس إلى أعلى درجة.



وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية، الأربعاء، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس الثلاثاء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، في حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.

وقالت اللجنة إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بلغ حتى أمس الثلاثاء 83611، وظلت حصيلة الوفيات دون تغيير عند 4634.

فيما سجلت وزارة الصحة في المكسيك الثلاثاء 7051 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و 836 وفاة ليصل إجمالي الحالات إلى 311486 والوفيات إلى 36327.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين بالعدوى أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

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وفي الولايات المتحدة سجل الثلاثاء 63,262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي عدد المصابين في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى 3.42 مليون شخص، توفي منهم 136,432 شخصاً، بينهم 850 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية أن طوكيو سترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا إلى أعلى درجة في مقياس من أربع درجات، وذلك بعد وصول حالات الإصابة لمستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة.

وتجاوزت حالات الإصابة اليومية 200 حالة في الأيام الأربعة الأخيرة، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وهو 243 حالة الجمعة.

وقالت الصحيفة إن المستوى الأعلى من التحذير يشير إلى أن "عدوى فيروس كورونا تنتشر على الأرجح".