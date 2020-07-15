شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: الالتهاب المتزايد وفرط نشاط جهاز المناعة يسرع بالشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أجراها علماء بمعهد ماكس بلانك الألماني أن الالتهاب المتزايد يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة، وهناك توازن دقيق بين الحفاظ على وظيفة الجهاز المناعي، وطول العمر وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية.

ووفقا للدراسة مع التقدم ​​في العمر، يصبح جهاز المناعة ضعيفًا تدريجيًا أحد جوانب هذا الضعف هو الالتهاب المزمن عند كبار السن ، مما يعني أن الجهاز المناعي نشط باستمرار ويرسل المواد الالتهابية. ويرتبط هذا الالتهاب المزمن بأمراض متعددة متعلقة بالعمر بما في ذلك التهاب المفاصل ومرض الزهايمر وضعف الاستجابات المناعية للعدوى.

وأحد الأسئلة في بحث الشيخوخة هو ما إذا كان الالتهاب المزمن هو سبب الشيخوخة، أو نتيجة لعملية الشيخوخة نفسها؟ اكتشف علماء في مختبر المدير آدم أنتيبي في معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة في كولونيا بألمانيا أدلة تشير إلى أن الالتهاب المتزايد يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة، وأن هناك توازنًا جيدًا بين الحفاظ على وظيفة الجهاز المناعي وطول العمر .

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اكتشف العلماء من خلال عملهم تغيرًا في جين يسمى PUF60والذى يجع الخلايا تستلم بسرعه بسرعة أكبر للعدوى هذا يعني أن الجهاز المناعي المفرط له يقصر العمر الافتراضي.على العكس من ذلك ، فإن جهاز المناعة الأقل نشاطًا يؤتي ثماره مع عمر أطول طالما أن الحيوان لا يموت من العدوى.

وجد العلماء أن هذا الجين المتغير وراثيًا يغير تنظيم الجينات الأخرى التي تشارك في وظائف المناعة، وقال آدم أنتيبي: "نحن متحمسون لهذه النتيجة لأنها تنطوي على عملية أساسية للغاية في الخلية للمناعة". هذه الملاحظات تثير بالطبع أسئلة أخرى. ومن الجدير بالذكر تحديد كيفية تأثير نشاط PUF60 على المناعة وطول العمر ، وكيف تكون هاتان العمليتان متوازنتين أمران أساسيان لفهم العلاقة بين الالتهاب والشيخوخة.