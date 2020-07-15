فيروس الورم الحليمى البشرى يمكن أن يسبب سرطان البروستاتا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط سرطان البروستاتا بشكل كبير بفيروس الورم الحليمي البشري الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ووجد الخبراء دليلاً على أن عددًا كبيرًا من حالات الإصابة بسرطان البروستاتا قد يكون سببها نفس الفيروس، الذي يسبب سرطان عنق الرحم لدى النساء ويقولون أنه قد ينتقل إلى الغدة عن طريق ممارسة العلاقة الزوجية.

وبحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية قال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وكان من المعروف بالفعل أن فيروس الورم الحليمي البشري يسبب بعض أنواع السرطان النادرة لدى الرجال، بما في ذلك أورام الفم والحلق والأعضاء التناسلية، وهو ما يمثل حوالي 2500 حالة سنويًا.

فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن يسبب سرطان البروستاتا

فيروس الورم الحليمي البشري تأثيره في سرطان البروستاتا - الذي يصيب أكثر من 57000 رجل سنويًا في المملكة المتحدة - يزيد بشكل كبير من عواقب الإصابة بالفيروس.

قام فريق البحث من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا ، بتجميع نتائج 26 دراسة سابقة لإنشاء أكبر قاعدة أدلة حتى الآن تربط فيروس الورم الحليمي البشري بسرطان البروستاتا.



لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

وكتبوا في مجلة العوامل المعدية والسرطان أن "الدور السببي لفيروس الورم الحليمي البشري في سرطان البروستاتا أمر محتمل للغاية".

سرطان البروستاتا، الذي يقتل 12000 رجل في بريطانيا كل عام ، تم ربطه سابقًا بالوراثة والملوثات البيئية وعوامل نمط الحياة.

لكن الباحثين قالوا: "على الرغم من أن فيروس الورم الحليمي البشري ليس سوى واحداً من العديد من مسببات الأمراض التي تم تحديدها في سرطان البروستاتا، إلا أنها العامل الممرض المعدي الوحيد الذي يمكن الوقاية منه بالتطعيم".

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ووجد الفريق أن 22 % من أنسجة البروستاتا تحتوي على آثار لفيروس الورم الحليمي البشري ، مقارنة مع 7 % فقط من البروستاتا الحميدة.

ووجدوا أيضًا أن البلدان التي بها معدلات عالية من الوفيات بسرطان عنق الرحم لديها أيضًا معدل وفيات مرتفع بسرطان البروستاتا والعكس صحيح بالنسبة للبلدان ذات معدلات الوفيات المنخفضة بسبب سرطان عنق الرحم.

وقالوا إن هذا يشير إلى فيروس الورم الحليمي البشري كعامل مشترك.



لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

فيروس الورم الحليمي البشري ما هو

فيروس الورم الحليمي البشري هو عدوى شائعة تنتشر من خلال التلامس بين الجلد، ويصاب حوالي ثمانية من كل 10 أشخاص بفيروس الورم الحليمي البشري في مرحلة ما من حياتهم ، وهناك مئات الأنواع المختلفة من الفيروس.

من المعروف أن حوالي 13 نوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري تسبب السرطان، بما في ذلك سرطان عنق الرحم وسرطان القضيب وبعض أنواع سرطان الفم والحلق.

لكن الباحثين وجدوا أن نوعي فيروس الورم الحليمي البشري 16 و 18، اللذين يسببان معظم حالات سرطان عنق الرحم ، مرتبطان أيضًا بحالات البروستاتا.

قال البروفيسور جيمس لوسون، أحد الباحثين: "يفترض الكثير من الناس أن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري تؤدي بشكل رئيسي إلى الإصابة بالسرطان لدى النساء.

وقال العلماء إن هناك حاجة لمزيد من الدراسات للنظر في الكيفية التي قد تؤدي بها الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري إلى الإصابة بسرطان البروستاتا.