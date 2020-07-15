شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الحمص الصحية يخفض السكر ويسيطر على الشهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمص من المصادر الهامة الغني بالفيتامينات والمعادن والألياف، قد يقدم الحمص مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، مثل تحسين الهضم ، والمساعدة في إدارة الوزن وتقليل مخاطر العديد من الأمراض، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحمص يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويعد بديلًا ممتازًا للحوم في الوجبات النباتية وفقا لتقرير لموقع healthline.

فيما يلي الفوائد صحية للحمص

يوفر الحمص مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ، بالإضافة إلى كمية لائقة من الألياف والبروتين، كما يحتوي الحمص على كمية معتدلة من السعرات الحرارية.

ويساعد البروتين والألياف الموجودة في الحمص في الحفاظ على الشهيه تحت السيطرة، يعمل البروتين والألياف بشكل تآزري لإبطاء عملية الهضم ، مما يساعد على تعزيز الامتلاء بالإضافة إلى ذلك ، قد يزيد البروتين من مستويات هرمونات تقليل الشهية في الجسم ، وقد تقلل تأثيرات ملء البروتين والألياف في الحمص تلقائيًا من السعرات الحرارية التي يتم تناولها تناولها على مدار اليوم وفي الوجبات.

كما يعتبر الحمص مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي ، مما يجعله خيارًا غذائيًا مناسبًا لأولئك الذين لا يأكلون المنتجات الحيوانية، وقد يساعد البروتين الموجود في الحمص في تعزيز الامتلاء والحفاظ على الشهية تحت السيطرة، و يُعرف البروتين أيضًا عن دوره في التحكم في الوزن ، وصحة العظام والحفاظ على قوة العضلات.

الحمص له العديد من الخصائص التي قد تساعد على التحكم في الوزن، أولاً ، الحمص لديه كثافة منخفضة من السعرات الحرارية إلى حد م. هذا يعني أنها توفر القليل من السعرات الحرارية نسبة إلى كمية العناصر الغذائية التي تحتوي عليها ، علاوة على ذلك ، قد يعزز البروتين والألياف الموجودة في الحمص إدارة الوزن بسبب آثارها على انخفاض الشهية وإمكانية المساعدة على تقليل تناول السعرات الحرارية في الوجبات.

كما أن الحمص له العديد من الخصائص التي قد تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، حيث ثبت أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على العديد من الأطعمة منخفضة السعرات تعزز إدارة سكر الدم ، كما أن الحمص مصدر جيد للألياف والبروتين ، وكلاهما معروف لدوره في تنظيم سكر الدم.

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وذلك لأن الألياف تبطئ امتصاص الكربوهيدرات ، مما يعزز الارتفاع المستمر في مستويات السكر في الدم ، بدلاً من الارتفاع الكبير أيضًا ، قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في الحفاظ على مستويات صحية من السكر في الدم لدى الأفراد المصابين بالنوع الثاني من داء السكري.

الحمص مليء بالألياف ، والتي لها فوائد عديدة مثبتة لصحة الجهاز الهضمي ،الألياف في الحمص قابلة للذوبان في الغالب ، مما يعني أنها تمتزج مع الماء وتشكل مادة تشبه الهلام في الجهاز الهضمي.

قد تساعد الألياف القابلة للذوبان في زيادة عدد البكتيريا السليمة في الأمعاء ومنع فرط نمو البكتيريا غير الصحية يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل خطر الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي ، مثل متلازمة القولون العصبي وسرطان القولون.